Temer vai depor por escrito sobre Cunha na Lava Jato

O presidente Michel Temer enviou um ofício ao juiz Sérgio Moro para informar que prestará depoimento por escrito sobre o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha. Temer foi relacionado como testemunha de defesa de Cunha na Operação Lava Jato.

De acordo com o G1, além do presidente, também deverão depor como testemunhas de defesa de Cunha o ex-presidente Lula, o ex-ministro do Turismo Henrique Eduardo Alves, o ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró e o deputado federal Mauro Lopes, entre outras pessoas.