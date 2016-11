MPAC consegue condenação de 30 anos a integrantes de facção criminosa em Brasileia

Os réus Francisco dos Santos Coimbra, o ‘Rico’, Samuel da Silva Souza, o ‘Pé de Pato’ e Felimon Lima de Souza, o ‘Borrachinha’ foram condenados a 30 anos de prisão em regime fechado pelo crime de homicídio qualificado. O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) denunciou os réus pelo assassinato de L. da S. de S., de 17 anos.

O crime ocorreu no dia 7 de maio desse ano em Brasileia. De acordo com o MPAC, ‘Pé de Pato’ e ‘Borrachinha’ alvejaram a vítima com diversos tiros. Seis deles atingiram o adolescente nas pernas e na cabeça, com qualificações que tipificaram o caso com recursos que dificultaram a defesa do adolescente.

De acordo com as investigações, a vítima devia valores referentes a tráfico de entorpecentes a ‘Rico’, um dos líderes da facção criminosa ‘Bonde dos 13’, e vinha sofrendo ameaças de morte.

Os réus foram acusados ainda de crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas para angariar dinheiro em favor da facção criminosa ‘Bonde dos 13’. Foi negado a eles o direito de recorrer em liberdade.

Para a promotora de Justiça Maria Fátima Teixeira, que atuou no caso, um braço da facção criminosa ‘Bonde dos 13’ recebeu da sociedade de Brasileia uma condenação justa e à altura da atrocidade que praticaram.

“Considero que o Ministério Público atuou com responsabilidade e afinco nesse caso, o que resultou na condenação total dos denunciados a noventa anos de prisão no regime fechado. A justiça foi feita”, acredita.

Uma tentativa de fuga foi planejada pelos réus ainda dentro do presídio Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco. Durante revista, antes de sair do presídio, foram apreendidos com os réus um ‘estoque’, arma artesanal feita com uma barra de ferro com ponta. Após outra vistoria, dessa vez em Brasileia, foi apreendida uma chave de algema em poder dos denunciados.

Considerando o alto grau de periculosidade dos réus, o juiz de Direito Clovis de Souza Lodi, que presidia o júri, decidiu por mantê-los algemados durante toda a sessão do Tribunal do Júri.

“[…] provavelmente, seriam utilizados para tentar empreender fuga durante o percurso a esta Comarca ou durante a própria Sessão do Plenário do Júri, o que poderia ensejar violação à própria integridade física dos réus, deste magistrado, do representante do Ministério Público, dos advogados de defesa, dos senhores jurados, dos policiais responsáveis pela segurança desta Sessão e dos policiais da escolta, bem como, dos serventuários da Justiça e dos presentes”, diz um fragmento da sentença proferida pelo juiz.