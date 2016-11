Creche Jacamim está em fase final de construção

Unidade de educação infantil será a nona entregue pelo prefeito Marcus Alexandre, ela vai receber 220 crianças dos bairros Oscar Passos, Edson Cadaxo e São Francisco a partir de fevereiro de 2017

A creche Jacamim, localizada na Estrada do São Francisco, no bairro Oscar Passos, está em fase de acabamento e já no início do ano letivo de 2017, deverá receber 220 alunos de creche e pré-escola entre 2 e 4 anos de idade. O prefeito Marcus Alexandre, esteve vistoriou a obra nesta sexta-feira, 11, acompanhado do vice-prefeito de Rio Branco e secretário de Educação, Márcio Batista, da equipe da secretaria de Obras Públicas e de pais dos futuros alunos. “Vamos fazer as pré-matrículas agora em dezembro, e em janeiro as matrículas para iniciar o ano letivo atendendo as crianças dos bairros Oscar Passos I e II e o Edson Cadaxo”, explicou o prefeito.

Esta será a nona creche entregue na gestão de Marcus Alexandre. A Jacamim segue o padrão dos Centros de Educação Infantil do Programa Brasil Carinho, lançado pela ex-presidente Dilma Rousseff. Além de salas de aula, a creche conta com refeitório, salas de leitura, de multiuso, anfiteatro, playground e pátio coberto. A obra é custeada com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e recursos próprios da Prefeitura de Rio Branco. Ela tem capacidade para atender até 220 crianças em idade de creche (2 a 4 anos) e pré-escola ( 5 e 6 anos de idade).

Os alunos de pré-escola ficarão no Centro de Educação Infantil em apenas um turno, já os da creche permanecerão durante todo o dia no espaço, onde farão 4 refeições. As mães já fazem planos para melhorar a qualidade de vida, a partir da possibilidade de poder deixar os filhos na creche. Katriely Santos vai voltar a estudar e quer conseguir emprego. “Com eles ficando aqui vou seguir meus estudos que tive que parar e também trabalhar para ajudar meu marido nas despesas da casa. As crianças, com certeza, vão aprender e se desenvolver mais”, avaliou.

A presidente da Associação de Moradores do Bairro Oscar Passos, Adalnira Melo, vai auxiliar a equipe da creche, nas pré-matrículas e explica que o objetivo é beneficiar famílias que mais necessitam das vagas.

Além da Creche Jacamim, outra unidade de ensino infantil, a do Residencial Rosalinda, também será inaugurada em breve. De acordo com o vice-prefeito e secretário de Educação, Márcio Batista, a meta de alcançar 5 mil vagas, está bem próxima de ser atingida.

Na gestão de Marcus Alexandre e Márcio Batista já foram entregues creches nos bairros Recanto dos Buritis, Angico, Andirá, Eldorado, Aroeira, Carandá, Cabreúva e duas na Cidade do Povo.