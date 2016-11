Sesp discute com lideranças comunitárias implantação de Consegs

A Segurança Pública se reuniu com lideranças comunitárias da Segunda Regional de Rio Branco, na quinta-feira, 10, para discutir institucionalização e implantação dos Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs) nas cinco regionais da capital até dezembro deste ano.

Durante a reunião foi abordada a necessidade de criar, no local, dois Conselhos Comunitários de Segurança, um exclusivo para a Cidade do Povo.

A iniciativa leva em conta que o bairro planejado possui população muito superior aos demais bairros da regional e, tem projeção de crescimento a curto, médio e longo prazos.

Vanderlei Thomas, adjunto de Integração Operacional da Secretaria de Segurança, explica que os Consegs são grupos de pessoas de uma regional ou município que se reúnem para discutir e analisar, planejar e acompanhar a solução de seus problemas comunitários de segurança.

“A ideia é formar um arco de aliança com várias lideranças locais e compartilhar sugestões e informações com as forças de segurança”, disse Thomas.

Participaram do evento a delegada Lúcia Jaccoud, coordenadora do Projeto Pacificar, Manoel Jorge, coordenador estadual de Policiamento Comunitário, Getúlio Teixeira, delegado da 2ª Regional de Policia, TNC Bino, comandante do 2º BPMAC, Manoel Lima, secretário de articulação comunitária e social da prefeitura de Rio Branco e lideranças dos bairros Cidade do Povo, Belo Jardim, Vila Acre e 6 de Agosto.