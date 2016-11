A teta do Bolsa Família

Um levantamento preliminar desenvolvido pela equipe de investigação do Ministério Público Federal (MPF) aponta um forte indício de desvio de mais de R$ 3,3 bilhões através do programa federal ‘Bolsa Família’. Esse mesmo levantamento prévio indica que no Acre existem mais de 3 mil beneficiados sob investigação.

O Raio-x Bolsa Família é uma ação nacional coordenada pelas Câmaras Criminal e de Combate à Corrupção do MPF, mas é importante destacar o trabalho do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que teve a iniciativa nas últimas eleições de inserir as informações do cadastro para identificar doações suspeitas. E deu certo.