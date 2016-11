Casal morre fazendo sexo em carro

Um casal teve um falecimento trágico na República do Bascortostão, na Rússia. Artem S., 18 anos, e Anna D., 20 anos, como foram identificadas as vítimas, eram namorados há algumas semanas e decidiram fazer sexo dentro do carro na garagem. No entanto, como o clima do inverno russo é polar, os jovens decidiram deixar o carro ligado com o sistema de aquecimento. Com o local completamente fechado, os dois acabaram morrendo intoxicados com o monóxido de carbono expelido pelo veículo.

Os pais de Artem e Anna não sabiam que os dois estavam juntos. Segundo a família da jovem, ela tinha dito apenas que sairia para dar um volta pela cidade.

Como ela demorou muito a voltar para casa, a família ficou preocupada e chamou a polícia. Após buscas, os agentes encontraram os dois mortos, nus e abraçados dentro do carro.

“Eles apenas adormeceram e pareciam estar felizes”, disse um dos policiais ao jornal The Sun. “Esse tipo de coisa acontece muito. É muito mais seguro fazer sexo atrás de uma lata de lixo do que em garagens”, completou. Os dois devem ser enterrados ainda esta semana.