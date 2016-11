Prefeito André Hassem anuncia como sua obra do governo do Estado

O prefeito de Epitaciolândia, André Hassem, está cometendo um verdadeiro estelionato midiático com a população de seu município. Ele está reivindicando como obra de sua gestão um trabalho que, na verdade, está sendo realizado pelo 7º BEC. Graças a um convênio com o Deracre e o Governo do Estado.

Trata-se da recuperação da Estrada Velha de Brasileira, importante ramal de escoamento da produção.

As máquinas são do Deracre, o trabalho do Exército e apenas a saliva e a tentativa de enganar é do prefeito. O comandante do 7 º BEC teria ficado revoltado com as declarações do prefeito, que desmerecem o trabalho feito pelas Forças Armadas. Ao contrário do que foi afirmado pela prefeitura, a situação da estrada, no trecho que corta o município estava lastimável e a prefeitura nunca tomou qualquer iniciativa para a manutenção do trecho.

A única ação de André Hassem foi invadir a frente de serviço para se vangloriar de uma obra que não lhe pertence.

Parceria entre Governo do Estado e BEC recupera estrada velha de Brasileia

Uma parceria entre o governo do estado e o 7° Batalhão de Engenharia de Construção (7°BEC), garantirá a recuperação de um trecho de 150 quilômetros da estrada velha de Brasileia, hoje transformada em importante escoadouro da produção rural tanto deste município quanto de Epitaciolândia. O convênio na ordem de R$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais), foi assinado ontem, pelo comando da corporação e o Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre). “Vamos entregar mais 18 quilômetros até o fim do ano, mas no verão do ano que vem concluiremos o restante que ficou faltando”, revelou o coronel comandante do 7°BEC, Luís Henrique Santos Silva.

Segundo ele, a corporação conta com 10 máquinas no trecho e um pequeno efetivo de 25 militares trabalhando na Frente de Serviço para concluir o trabalho de terraplenagem na estrada de terra batida que estava bastante danificada, por falta de manutenção pelas prefeituras dos municípios de Brasileia e Epitaciolândia. Com a retomada do verão, segundo previsão do oficial, poderão terminar o serviço que ficou faltando. “Com os recursos em mãos temos como retomar as frentes de serviços mais cedo”, prevê.

O coronel lembrou que no ano passado, fizeram um trecho de 16 quilômetros, que garantiu que os produtores rurais pudessem escoar a produção agrícola. Destacou que as conversas, com o governo do estado, estão bastante adiantada, para que a corporação assuma responsabilidade de garantir a manutenção da rodovia Transacreana e a AC-10, no município de Porto Acre.

Nesta primeira etapa, segundo ele, será garantir a conservação dos trechos pavimentados, com a operação tapa-buraco. “Vamos dá manutenção nestas duas rodovias, mas o convênio deverá ser assinado só no próximo ano”, estima o coronel do 7° BEC.