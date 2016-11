Ministro assina ordem de serviço na BR 364 dia 17 em Cruzeiro do Sul

O Ministro dos Transportes, Maurício Quintella e o diretor geral do DNIT, Valter Casimiro, acompanhados pelo diretor de infraestrutura do DNIT, Antônio Garcia, entregam no dia 17 de novembro, em Cruzeiro do Sul, as ordens de serviço para as obras de manutenção da BR-364. Eles pernoitarão em Cruzeiro do Sul e na manhã seguinte seguem para vistoriar as obras da Ponte sobre o Rio Madeira, no Abunã, em Rondônia.

Integra oficialmente a comitiva do ministro o senador acreano Gladson Cameli (PP), certamente quem teve a ideia de antecipar em um dia a agenda para fazer coincidir a visita com a data comemorativa do Tratado de Petrópolis. É o senador que afirma que “a luta é semelhante à incorporação do Acre ao território brasileiro, que naquela época obrigou outros acordos de navegação entre Brasil e Bolívia, como a construção da ferrovia até Guajará Mirim”.

Para o senador, “nossa batalha é pela integração do Juruá com o restante do Brasil e da ligação definitiva do Acre com o Oceano Pacífico através de obras como a ponte sobre o rio Madeira, Anel Aviário de Brasileia e Epitaciolândia e a BR-364. Não tinha data mais simbólica para o Governo Federal reativar esse sonho”, disse Gladson Cameli.

A comitiva com o ministro desembarca às 16h30min do dia 17 no aeroporto internacional de Cruzeiro do Sul e às 17 horas será assinada à ordem de serviço de manutenção da BR-364 em solenidade que acontecerá na cabeceira da ponte sobre o Rio Juruá, na Avenida Mâncio Lima. O ministro Quintella, os representantes do DNIT e o restante da comitiva irão pernoitar em Cruzeiro do Sul.

A visita técnica à ponte sobre o Rio Madeira está confirmada para o dia 18. A comitiva sai às 6 horas do aeroporto de Cruzeiro do Sul para o município de Guajará-Mirim, em Rondônia. De lá, eles fazem um deslocamento de carro por 150 km até o canteiro de obras, no distrito de Vista Alegre do Abunã. O início da inspeção está previsto para as 10h40. No local será concedida uma coletiva à imprensa do Acre e Rondônia. O ministro e comitiva se deslocarão em jato da FAB que, depois da solenidade em Rondônia os leva de volta a Brasília. O senador Gladson Cameli acompanha toda a agenda como convidado oficial.