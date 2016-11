Mensalidades escolares terão reajuste de 13%

O reajuste das mensalidades de escolas particulares será de pelo menos 13%, já que a taxa de inflação teve esse aumento durante o ano de 2016. Segundo o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Acre (Sinepe-AC), cada instituição, individualmente, define o novo valor de suas respectivas parcelas.

De acordo com o Sinepe-AC, os novos valores cobrados são de acordo com os investimentos realizados para melhorar a estrutura e aprendizados dos estudantes durante o ano letivo. No entanto, algumas das escolas só fecharão as parcelas a partir da segunda quinzena de janeiro de 2017, quando as turmas estiveram completas.

Para a coordenadora pedagógica da escola AME e membro do sindicato, Elandia Rodrigues, este ano a perda de alunos na escola foi grande e preocupa.

“Muitos pais tiveram que tirar, com muito pesar, seus filhos do colégio e matricular na rede pública de ensino. Nenhum deles queria ter que tirar, quando vinham conversar explicavam que houve suspensão de gratificação na empresa, demissão de cargo comissionado, cortes de benefícios e eles tinham que escolher entre comer, beber e vestir ou continuar com o filho na escola privada”, explica.

Para supervisora de caixa, Jakeline Said, ainda que descontente com o eminente aumento das matrículas e mensalidades, garantir uma vaga para seu filho de três anos, Yan Gabriel, é prioridade.

“O aumento não me agrada, porém, a qualidade de ensino da instituição que escolhi é muito boa e não acho que esteja perdendo e sim investindo no futuro do meu filho. Não trocaria de escola privada para pública a não ser que perdesse meu emprego ou algo assim. Gabriel vai pro pré 1, conhece muitas letras e até já escreve o nome com ajuda”, conta.

Segundo a pedagoga cerca de 20% dos alunos do colégio AME tiveram que sair da escola privada e começarem a frequentar a pública. Sobre a inadimplência, Rodrigues diz que em 2016 aumentou de 10 a 15% em todas as escolas da rede privada de ensino.

Sobre a expectativa de em 2017 a situação melhore, Elandia é realista. “Não temos como prever ainda, cada colégio sabe como está a procura pelo ensino e ainda não fechamos ao ano, então é difícil dar algum tipo de certeza sobre isso, estamos no aguardo”, finaliza.