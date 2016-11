Número de vereadoras cai pela metade em Rio Branco

As 641 mulheres eleitas ao cargo de prefeita nas eleições municipais 2016 representam 11,57% do total. O número apresentou queda em relação ao pleito de 2012, quando elas somavam 659 prefeitas eleitas, o que correspondeu a 11,84% do total. Apesar da legislação impor cota de gênero, a participação feminina na política ainda é pequena se comparada aos homens, que só nestas eleições elegeram 4.898 prefeitos, total de 88,43%.

O número de vereadoras também apresentou redução em 13 capitais em 2016, na comparação com a última disputa municipal, em 2012. Em Rio Branco, foram eleitas quatro vereadoras em 2012 e apenas duas em 2016, enquanto 13 homens foram eleitos em 2012 e 15 em 2016. Em Maceió (AL), Esse número passou de seis em 2012 para quatro em 2016. Entre os homens, esse número foi de 15 em 2012 e 17 em 2016. Em Manaus (AM), em 2012 foram eleitas cinco vereadoras e 36 vereadores. Em 2016, esse número no universo feminino baixou para quatro, enquanto os homens subiram para 17. Em 2012 foram eleitas cinco vereadoras em Macapá (AP) contra 18 vereadores. Em 2016, as mulheres ficaram com três vagas e os homens com 20 vagas. Em Belém (PA), em 2012, cinco mulheres foram eleitas vereadoras e 30 homens eleitos vereadores. Em 2016, esse número ficou em três vereadoras e 32 vereadores. Fechando a região norte, em 2012 quatro mulheres foram eleitas vereadoras e 17 vereadores. Em 2016, esse número ficou em três mulheres e 18 homens.

Na região nordeste, em Fortaleza (CE), esse número também diminuiu: em 2012 foram eleitas sete vereadoras e 36 vereadores. Em 2016, foram seis vereadoras e 37 vereadores. Em São Luís (MA), foram quatro vereadoras contra 27 vereadores em 2012 e, em 2016, esse número ficou entre três mulheres eleitas vereadoras e 28 homens vereadores. Em Teresina (PI), 2012 elegeu seis mulheres vereadoras e 23 homens vereadores. Em 2016, esse número ficou em três mulheres e 26 homens.

Em Campo Grande (MS), em 2012 foram eleitas quatro vereadoras e 25 vereadores. Em 2016, foram eleitas duas vereadoras e 27 vereadores. Em Cuiabá (MT), uma mulher se elegeu vereadora em 2012 contra 24 homens vereadores. Em compensação, em 2016 nenhuma mulher se elegeu e os homens ocuparão 25 vagas de vereadores.

Na região sul, em Porto Alegre (RS) em 2012 foram eleitas cinco vereadoras e 31 vereadores. Em 2016, esse número ficou em quatro mulheres e 32 homens vereadores. Também no Rio de Janeiro (RJ) esse número diminuiu. Foram oito mulheres vereadoras em 2012 e 43 vereadores e, em 2016, sete mulheres e 44 homens eleitos.