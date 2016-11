IDM abre vagas de instrutor para Rio Branco

Através do edital 050/2016, o Instituto Dom Moacyr deu início ao recebimento de inscrições para processo seletivo com vagas em Rio Branco. O auxílio é de R$ 28,00 por hora/aula.

Estão abertas 4 vagas para o cargo de mediador de aprendizagem, sendo 3 imediatas e 1 para cadastro reserva. A titulação exigida é Bacharel em Enfermagem, Técnico em Vigilância em Saúde ou Biólogo com experiência na área.

Inscrições devem ser efetivadas nos dias 14,16,17 e 21 de novembro de 2016, das 08h às 11h:30min e de 14h:30min as 17h, na Rua: Riachuelo, nº 138, Bairro: José augusto. CEP: 69.900-809. (ao lado da Esc. Humberto Soares), na Unidade Central, em Rio Branco- AC.

Os candidatos serão selecionados através de Análise Documental.Demais informações estão no edital, lançado no DOE-AC da Sexta-feira, 11 de novembro de 2016. (http://www.diario.ac.gov.br/)O Processo Seletivo terá validade de 01 (um) ano a partir da data de publicação do resultado final e homologação, podendo ser prorrogado por igual período conforme necessidade da Instituição.