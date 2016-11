Flamengo quer ‘estádio boutique’ para 20 mil pessoas na Gávea

Conhecido também por ser o time da massa, do povão, o Flamengo pretende construir um “estádio boutique” na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, com capacidade para 20 mil pessoas. O projeto arquitetônico está pronto e já foi entregue à prefeitura, que fará estudos de viabilidade.

Segundo o blogueiro Rodrigo Mattos, do Uol, o estádio seria complementar ao Maracanã ou a um outro de maior capacidade que eventualmente venha também a ser construído pelo clube.

”Seria um estádio para jogos pequenos, de menor apelo e também da divisão de base”, explicou ao blogueiro o vice-presidente de Patrimônio do Rubro-Negro, Alexandre Wrobel. ”O ideal seria termos o Maracanã e o estádio boutique da Gávea”, complementou o presidente, Eduardo Bandeira de Mello.

O custo estimado é de até R$ 300 milhões e seria arcado por meio de financiamento buscado pelo próprio Flamengo.