Governo abre seleção para residência médica em hospitais do Acre

Já está disponível o edital do concurso de residência médica para 2017. O certame é realizado pelo governo do Estado, por meio da Comissão de Residência Médica (Coreme/Acre), do Hospital das Clínicas (HC) de Rio Branco, e visa preencher 56 vagas em diversas especialidades da medicina.

De acordo com o secretário de Estado de Saúde, Gemil de Abreu Júnior, há 16 anos o programa de residência médica do Acre vem contribuindo com a formação de novos especialistas. “Tenho a certeza do quanto esses profissionais são importantes para qualidade dos serviços oferecidos no estado. Uma das prioridades do governador Tião Viana é continuar avançando na qualidade e ampliando os nossos serviços”, disse.

Os médicos selecionados irão atuar no Hospital da Criança, Hospital das Clínicas, Hospital do Câncer, Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), Maternidade Bárbara Heliodora e no Centro Estadual de Formação em Saúde da Família e Serviço de Assistência Especializada (SAE).

O secretário executivo da Coreme/Ac e coordenador do concurso, Rinauro Santos Júnior, disse que aproximadamente 250 médicos do Acre e de estados como Rondônia e Amazonas, irão concorrer às vagas disponíveis.

Os residentes classificados irão receber uma bolsa de auxílio, custeada pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC). As vagas oferecidas serão para as especialidades de Anestesiologia, Pediatria, Clínica Médica, Cirurgia Geral, Infectologia, Medicina de Família e Comunidade, Obstetrícia e Ginecologia, Ortopedia e Traumatologia, Neonatologia, Medicina Intensiva Pediátrica.

Como fazer a inscrição

As inscrições se iniciam dia 1º de dezembro e seguem até 1º de janeiro de 2017, devendo ser efetuadas no Hospital das Clínicas de Rio Branco, na Coreme, em dias úteis, ou por meio de Sedex, com postagem até o dia 6 de janeiro. A prova será realizada no dia 18 de janeiro, às 11 horas (horário de Brasília).

Detalhes sobre o cronograma da residência médica, formas de inscrição e documentos necessários estão no edital, disponível no site: www.saude.ac.gov.br e no Diário Oficial do Acre. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (68) 3226-3383 ou no email: coreme.acre.concursos@gmail.com.