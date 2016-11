Fortão quase morre com picada de joaninha

O halterofilista inglês Reza Rezamand, de 31 anos, é um sujeito capaz de levantar um peso de 180kg. Devido a esse feito, muita gente, inclusive ele próprio, o acha um super herói, o que não é verdade. Reza, com todo seu aparato muscular, quase foi derrubado por uma joaninha de peso insignificante.

Após sofrer uma picada do inseto, sua vida ficou por um fio e ele chegou a ouvir de médicos que tinha apenas 30% de chances de sobreviver a uma infecção causada pelo inseto que aparentemente era inofensivo.

De acordo com o tabloide “The Sun”, Rezamand estava saindo de sua loja de suplementos, na cidade de Stoke-On-Trent, na Inglaterra, quando foi atacado por três joaninhas da espécie arlequim, que pode ser perigosa. Ele disse ao jornal: “não senti nada diferente até perceber que meu pé estava inchado naquela mesma noite”. Ao se dirigir ao hospital, seu quadro começou a piorar. Mesmo com antibióticos, os pés do fisiculturista de 1,82m, estavam com o dobro de tamanho menos de 24h depois da picada.

A infecção generalizada causada pelas joaninhas é chamada septicemia e é fatal. Rezamand disse que ignorou os primeiras sintomas de uma infecção, mas se arrependeu por isso quase ter custado sua vida. “Tenho sorte de ter sobrevivido”, reconhece o halterofilista.