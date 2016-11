Multidão enforca estuprador de uma menina na Bolívia

Uma multidão revoltada enforcou em uma árvore o suspeito de ter estuprado uma menina de quatro anos que morreu depois de ser abusada em um povoado boliviano.

O suposto ator do estupro, de 37 anos, chegou a ser detido, mas a multidão invadiu a prisão, o tirou da cela e o linchou enquanto o arrastava pelas ruas de Reyes, povoado no noroeste da Bolívia. Depois, foi enforcado numa árvore e seu corpo exposto como exemplo.

— As pessoas estavam muito revoltadas e violentas. Não pudemos fazer nada, a não ser proteger a vida de nossos homens — explicou Iván Zambrana, diretor departamental da Força Especial de Luta Contra o Crime, segundo a agência estatal de notícias ABI.

A menina e a família foram a Reyes para participar do enterro da avó. No sábado pela manhã, a criança desapareceu e posteriormente foi encontrada morta, com sinais de abuso sexual.

A polícia informou que, segundo as investigações preliminares, o estuprador tinha antecedentes do mesmo delito.