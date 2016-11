Feijó: Polícia retira mais dois bandidos de circulação

Em Feijó, Delegado José Obetânio, atuando no combate à criminalidade juntamente com policiais militares e civis, retira mais dois criminosos das ruas do município. A polícia efetuou a prisão de Antonio Marlo, 30 anos, acusado do crime de estupro, fato que teria acontecido no dia 1/11, no bairro Mocinha Magalhães em Rio Branco. Após a prática do delito, Antônio se escondeu na na cidade de Feijó, comunidade indígena denominada Paroá. Neste sábado (12/11), policiais da DEPCA e Capturas em ação conjunta com a Polícia Civil e Militar de Feijó, conseguiram capturá-lo.

O Delegado Obetanio juntamente com o capitão Augusto e os policiais civis da cidade de Rio Branco se reuniram logo cedo para planejar a ação. à tarde a Polícia pôs fim a caçada contra o acusado.

Já a Policia Civil de Feijó, sob o comando de Obetânio, cumpriram na tarde de hoje mandado de prisão preventiva contra Paulo César Gomes da Silva, 27 anos, conhecido popularmente por “Paulo da Chicona’. Ele é acusado pela prática de diversos crimes contra o patrimônio tento como vítimas diversos comerciantes desta cidade. Segundo o delegado Obetânio o acusado vai ser encaminhado para penitenciário, onde vai ficar custódio à disposição do poder judiciário.