Tarde de clássicos na copa bancária de socyte 2016

Copa Bancária teve sequência neste sábado (12), no campo socyte da AABB, novamente duas partidas foram disputadas, no primeiro jogo um clássico entre as duas equipes do Banco do Brasil, depois de uma goleada sofrida no último jogo de 5 x 0 para a CEF, o BB OLD UNITED se recuperou vencendo de 2 X 1 o BB AABB que já estava classificado.



Na partida de fundo o confronto dos líderes, o BASA recuperou a liderança vencendo a CAIXA de 2 x 0, um jogo muito disputado onde a equipe do BASA mostrou mais uma vez que é uma forte candidata ao título. Já classificada, a equipe da CAIXA encerra sua participação na 1º fase.

A folga da rodada ficou com a equipe do BRADESCO.

Na próxima rodada, que pode ser antecipada para a sexta feira (18), terá mais uma vez dois jogos, no primeiro jogo vale a última vaga para a segunda fase, ás 16 horas o BRADESCO enfrenta o BB OLD UNITED, o confronto é direto, pois ambas as equipes têm chance de classificação, porém ao BRADESCO interessa apenas a vitória.

Na segunda partida as 17 horas, o líder BASA enfrenta o BB AABB .

A folga da vez fica com a CAIXA.



O vice presidente do sindicato dos bancários do Acre Nenem Almeida, afirma que nunca viu um campeonato tão gostoso de assistir, pois além da integração dos bancários existe também a lealdade, amizade e bom relacionamento da categoria em uma competição muito disputado como essa que tá acontecendo no complexo da AABB Rio Branco.