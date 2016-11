Comitiva boliviana conhece Instituto SENAI de Tecnologia no Acre

Em busca de um intercâmbio de boas práticas de produção e desenvolvimento econômico nas áreas de movelaria, carpintaria e meio ambiente, o Instituto SENAI de Tecnologia Madeira e Móveis “Carlos Takashi Sasai” (IST) recebeu, na tarde da última sexta-feira, 11 de novembro, uma comitiva de empresários e políticos bolivianos. O grupo foi guiado pelo diretor de Indústria da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Indústria (Sedens), Mozani Mariano.

Para Rolf Köhler Perrogón, diretor executivo da ABT (Autoridad de Fiscalización Y Control Social de Bosques Y Tierra), foi uma grata surpresa constatar que existem instituições, como o SENAI, que preparam jovens para o mercado de trabalho. “Isso é muito positivo, além da importância que o SENAI dá para o complexo de madeira, a fim de melhorar a produtividade e competitividade do segmento aqui no estado. Para nós, é interessante fazer algo parecido na Bolívia”, comentou.

De acordo com Mariano, várias outras instituições também receberam o grupo, demonstrando a organização do Estado e integração dos diversos atores que apoiam o setor. Na quinta-feira, 10, eles foram recebidos pelo governador Tião Viana, na Casa Civil, onde foram apresentados aos modernos projetos nas áreas de suinocultura e piscicultura, as grandes apostas do governo.

“Eles têm um volume muito grande de madeira, uma matéria-prima que é muito importante para a Bolívia, e têm interesse em fazer parcerias, verificar as tecnologias que a gente executa aqui no IST, em busca de melhorar seus produtos. Para nós, é muito interessante fazer a divulgação dos nossos produtos e serviços, além de buscar outros mercados para ofertá-los”, analisou Tânia Lúcia Guimarães, diretora do IST Carlos Takashi Sasai, antigo Cetemm.

SOBRE O SENAI/AC – O SENAI/AC forma, em média, 10 mil alunos por ano, entre as diversas modalidades de cursos, além dos de Aprendizagem Industrial. De acordo com pesquisas de egressos realizadas anualmente, o nível de empregabilidade dos egressos nos cursos de habilitação técnica é de 63%, e sua faixa de salário é, em média, de 2,1 salários mínimos. Integrante do Sistema Indústria – ao lado da CNI, FIEAC, SESI e IEL –, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) é reconhecido como modelo de educação profissional e pela qualidade dos serviços tecnológicos que promovem a inovação na indústria brasileira.