Detran realiza ações em alusão ao dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito

A partir da próxima quarta-feira, 16, a equipe de educação do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC) realizará atividades em alusão ao Dia Mundial em Memória às Vitimas de Trânsito, realizado anualmente no terceiro domingo de novembro.

As atividades envolvem a distribuição de material informativo, a sensibilização de condutores e pedestres por meio de conversas, além de uma ação teatral em que jovens atores estarão caracterizados com roupas e acessórios que denotem que foram vitimas de acidentes de trânsito, em diversas ruas de Rio Branco.

A ação tem a intenção de relembrar que a maior parte das mortes no trânsito poderiam ter sido evitadas e que todos devem agir de forma a tornar o trânsito mais seguro. Além de relembrar juntamente com parentes e amigos de todos aqueles que se foram prematuramente em decorrência dos acidentes de trânsito.

Um dia para homenagear a vida

O terceiro domingo do mês de novembro foi escolhido em resolução da ONU – Organização das Nações Unidas como o dia dedicado à memória das vítimas da violência no trânsito. Em 2016, o terceiro domingo será no dia 20 de novembro. Essa é uma data que precisa ser lembrada não apenas para homenagear entes queridos que perderam suas vidas no trânsito, bem como, para que os que estão vivos possam refletir sobre a gravidade do problema uma vez que várias famílias vem sofrendo a dor dessas perdas que poderiam ser evitadas.

A celebração deste dia é uma oportunidade para aumentar a consciência pública em relação ao custo dos acidentes rodoviários para as comunidades, e enfatizar a necessidade de intensificar os esforços para controlar este importante problema de saúde e desenvolvimento de apoio às vítimas.

LOCAIS DE ATUAÇÃO DO DETRAN NAS AÇÕES DO DIA MUNDIAL EM MEMÓRIA ÀS VÍTIMAS DE TRÂNSITO