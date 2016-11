Eleitores com pendência no título devem procurar cartórios eleitorais

A Justiça Eleitoral voltou a realizar atendimento ao eleitor que necessita regularizar ou fazer alguma alteração no título. O Cadastro esteve fechado de maio a novembro em razão das Eleições Municipais de 2016, e será mantido aberto até maio de 2018.

Os cartórios eleitorais do Estado funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Os serviços disponíveis incluem inscrição eleitoral, regularização, recadastramento biométrico, impressão de segunda via, transferência de domicílio, entre outras solicitações.

Em Rio Branco, o atendimento é realizado no Fórum Eleitoral, localizado Alameda Ministro Miguel Ferrante, bairro Portal da Amazônia, próximo à Justiça Federal.

Os interessados em adquirir o título de eleitor devem apresentar documento original com foto, comprovante de endereço, CPF e Certificado de Reservista, em caso de homens acima de 18 anos. Para demais tipos de atendimento basta apresentar um documento original com foto.

Quem não votou no primeiro turno nas Eleições Municipais e não justificou tem até o dia 1º de dezembro para procurar um cartório eleitoral. Eleitores que deveriam votar no segundo turno e não justificaram ausência têm até 29 de dezembro para se apresentarem em um cartório.