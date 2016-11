Fecomércio/AC participa de Festival de Oportunidades da Caixa

Com o objetivo de apresentar ao público os serviços ofertados pela instituição, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio/AC) participa até a terça-feira, 15, do Festival de Oportunidades da Caixa Econômica Federal. O evento é realizado no estacionamento do Via Verde Shopping, em Rio Branco, e conta com a participação de empresários, do governo do Estado e de associações ligadas ao comércio.

Os organizadores estimam a circulação de R$ 40 milhões, sendo que esta é a terceira edição do evento no Brasil. De acordo com o superintendente da Fecomércio/AC, Aurélio Cruz, a federação, enquanto instituição representativa de todo o comércio, está presente para dar apoio aos empresários e, no festival, aproveitou para divulgar os serviços.

“Inclusive, queremos que os empresários tenham conhecimento de todos os serviços disponibilizados pela federação. Não apenas a assessoria econômica, mas mercadológica – com as pesquisas de mercado que dão o direcionamento para que os empresários tenham sucesso e melhor competitividade quanto aos negócios -, parlamentar, jurídica e legislativa”, explica Cruz.

Para o superintendente, apresentar a representatividade é o principal objetivo da Fecomércio/AC no evento. “O comércio é o setor que mais emprega e gera renda. Precisamos mostrar a força que setor tem perante a economia no nosso Estado”, comenta.