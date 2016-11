Governador recebe novo superintendente do Banco do Brasil no Acre

Vindo da Superintendência Regional do Banco do Brasil (BB) de Curitiba (PR), o governador Tião Viana recebeu na Casa Civil nesta segunda-feira, 14, Paulo Henrique Gomes Amaral, novo superintendente da instituição financeira no Acre.

Ele substitui, após um ano e três meses de trabalho no estado, o até então superintendente Antônio Carlos Soares.

O novo superintendente conta que é uma honra assumir essa representação do BB no Acre, um estado que, segundo ele, é pequeno em território, mas gigante em sua representatividade e importância.

“Estou substituindo o Toinho [Antônio Carlos], que fez um trabalho exemplar na nossa instituição, pautado no desenvolvimento e crescimento do estado. Chegamos motivados e muito felizes para dar sequência a esse belo trabalho e melhorar no que for preciso”, objetiva Amaral.

Ao se preparar para assumir a Superintendência do Banco do Brasil em Rondônia, Soares disse que seu papel no Acre foi de ajudar a fomentar o desenvolvimento do estado, alinhado com as políticas públicas propostas pelo governo e as prefeituras.

“O Acre apresenta números na economia que são exemplares para o país, sobretudo neste momento delicado de retração. Os números do estado mostram o quanto o esforço foi compensado. Essa proximidade contínua com o governo e seus órgãos de finanças fez com que a gente seguisse adiante com as nossas operações”, afirmou.