FIEAC defende investimentos federais no Acre

O presidente da Federação das Indústrias do Acre, José Adriano Ribeiro da Silva, tem agenda confirmada com o presidente Michel temer no dia seis de dezembro, junto com os dirigentes das federações do Amazonas, Pará e Maranhão, em Brasília. Eles vão debater, entre outros temas, a retomada do crescimento econômico em seus estados, que passa pelo apoio do governo federal na reativação das obras estruturantes que se encontram paradas em vários locais.

Especialmente no caso do Acre. José Adriano deve lembrar ao presidente que no pacote recentemente anunciado pelo governo, nenhuma das atividades paralisadas no Estado foi incluída, especialmente as obras na área a construção civil como os hospitais na capital e no interior.

As federações industriais apoiam as iniciativas do governo Temer, em especial a PEC 55, mas atentam que é fundamental a manutenção do cronograma de liberação de verbas para os setores que impulsionam a produção e a geração de empregos.

O senador Gladson Cameli (PP-AC), no jantar que terá na quarta-feira com o presidente, deve lembrar a ele desses compromissos e defender a pauta de reivindicações da indústria acreana. Esse jantar deve ser decisivo para apressar a votação final do texto da MP no Senado Federal e reunirá toda a base do governo naquela casa.