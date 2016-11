Castanhais do Acre passam por mapeamento

A pesquisa MapCast é liderada pela Embrapa Amazônia Ocidental (Amazonas), com atividades nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia e Mato Grosso. Tem como objetivo principal gerar base de dados para o mapeamento de castanhais nativos por meio de geotecnologias, e caracterizar as relações sociais e econômicas da produção extrativista da castanha na Amazônia brasileira. O projeto é liderado pela pesquisadora Kátia Emídio da Silva, da Embrapa Amazônia Ocidental (Amazonas). “O evento foi excelente, atingindo os objetivos planejados e a equipe que coordena está de parabéns. Com a troca de experiências, a gente avança no conhecimento sobre a distribuição da castanheira dos diversos estados e o resultado desse seminário e Workshop vai dar a oportunidade de publicações e divulgação de resultados, e de contribuir para o avanço do conhecimento dessa espécie tão importante para a Amazônia e para as populações que dependem dela”, afirmou Kátia Silva. Também atuaram como facilitadores, a pesquisadora Lucieta Martorano, da Embrapa Amazônia Oriental (Pará), a doutoranda Daiana Tourne (Esalq/USP), o engenheiro florestal Ediglei Gomes Rodrigues e o pesquisador Marcelino Guedes.

O workshop idealizado para treinar a aplicação do software MaxEnt trouxe a Macapá a pesquisadora Lucieta Martorano, responsável pela análise da dispersão em áreas potenciais de ocorrência de castanheiras na Amazônia, por meio da validação do modelo MaxEnt nos castanhais da Reserva Extrativista do Rio Cajari (Resex). Acadêmica de doutorado da Esalq/USP, Daiana Tourne também foi instrutora no workshop. Bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), ela é co-orientada pela pesquisadora Lucieta Martorano e sua pesquisa de tese é vinculada ao projeto MapCast.

A experiência que serve de modelo para o treinamento do programa MaxEnt é o mapeamento e a ocorrência de castanhais da Reserva Extrativista do Rio Cajari (Resex), no Sul do Amapá. Durante três anos, foram realizadas expedições de campo pelos técnicos do instituto Estadual de Florestas (IEF), como parte do Projeto Carbono Cajari. A atividade envolveu a participação de 296 agroextrativistas de 13 comunidades da Resex. O trabalho alcançou informações preciosas: mais de 71 mil castanheiras mapeadas e caracterizadas quanto a sua produtividade, estado fitossanitário, diâmetro e presença de cipós, localização dos pontos de quebra da castanha, paiol de armazenagem e locais de lavagem. Com base nessas informações, foram calculadas as distâncias percorridas pelos extrativistas e o esforço de coleta e de transporte até a estrada e cooperativa. Além disso, foi realizado o georreferenciamento de 304 castanhais e o inventário de cerca de 71 mil árvores de castanheiras, distribuídas em uma área de 9 mil hectares.