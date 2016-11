Hospital do Câncer aplica doação feita pelo DJ Alok em infraestrutura e humanização

Em setembro passado, o DJ Alok esteve no Acre e visitou o Hospital do Câncer de Rio Branco. Na ocasião, o artista afirmou que doaria à unidade de saúde parte do cachê que recebera para se apresentar numa festa.

Nesta semana, a gerente-geral da Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia do Acre (Unacon), Mirza Félix, confirmou que o valor doado já está sendo investido.

“Este recurso será utilizado para melhoria da estrutura física e humanização no atendimento dos pacientes, priorizando o grau de necessidades”, disse.

Ainda de acordo com Mirza, 40% do valor recebido foi aplicado em reparos do sistema elétrico, hidráulico e estrutural para melhoria do ambiente e na instalação de aparelhos eletrônicos. Outra parte investida em ações de humanização para pacientes e na aquisição de mobiliários e materiais permanentes.

Durante a doação feita a Unacon, Alok disse estar “impressionado” com as instalações da unidade e parabenizou a equipe que atua no local pelo empenho e dedicação. “Vocês têm uma estrutura incrível, e atendem várias regiões. Espero que este seja o primeiro de muitos encontros. Sempre que eu vier ao Acre, faço questão de vir aqui”, disse o artista na ocasião.

A Unacon é referência para o tratamento de câncer em todo o estado, atendendo pacientes também do sul do Amazonas e de países vizinhos como Peru e Bolívia. A instalação de um hospital referência no Acre permite que pacientes que antes precisavam ser encaminhados para tratamentos fora de domicílio tenham assistência na capital, perto dos familiares.