Prefeitura mobiliza equipes para evitar transtornos provocados pelas chuvas

Com o início de período de chuvas a Prefeitura de Rio Branco redobra o cuidado para evitar problemas decorrentes do inverno amazônico. Desde a semana passada, quando fortes chuvas caíram sobre a capital, as equipes percorrem os bairros com o objetivo de identificar onde ocorrem os problemas e elaborar um plano de ação.

Nesta segunda, 14, o prefeito Marcus Alexandre foi ao Distrito Industrial onde a erosão ameaça o tráfego na principal via de acesso ao Setor C. A primeira providência será organizar o trânsito em uma única via e reforçar a sinalização. “Nos próximos dias a Emurb vai fazer o trabalho de limpeza e reparo do sistema de drenagem. É nossa preocupação garantir o acesso e trafegabilidade com segurança nessa área industrial”, informou o prefeito Marcus Alexandre.

Além da intervenção no Distrito Industrial, as equipes continuam mobilizadas no bairro Mocinha Magalhães onde ainda há pontos de alagamentos e na Baixada da Sobral para conter a erosão e desbarrancamento na região da ladeira do ‘Bola Preta’. “Ali temos problemas na galeria do Palheiral por causa da forte pressão da água da chuva no local. É a terceira vez que isso acontece desde a grande alagação. Estamos ali em busca de uma solução para aquela situação. Com a chegada do inverno os problemas se renovam e o que fazemos é trabalhar para garantir acesso e manutenção viária principalmente nos locais afetados pelas fortes chuvas dos últimos dias”, destacou Marcus Alexandre.

De acordo com análise da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (EMURB) a galeria do Palheiral ainda sofre os impactos da cheia do Rio Acre em 2015, o maior desastre ambiental da história do Acre. Em vários pontos da cidades passaram a ocorrer deslizamentos, como na Rua 1º de Maio, no bairro Seis de Agosto, ou no bairro da Base, locais onde a Prefeitura realiza intensas obras de contenção. “Aqui no Palheiral, na Estrada da Sobral, não é diferente”, disse José Carlos Santos, diretor Técnico da EMURB.

Os impactos são tão contundentes que a instabilidade do solo permanece mesmo depois de duas intervenções da EMURB. “Agora vamos utilizar uma técnica chamada ´enrocamento´ que é a utilização de pedras grandes para contenção. Na parte baixa do enrocamento vamos utilizar uma tecnologia denominada ‘Rip- Rap’ que consiste na instalação de sacos de solo-cimento ao longo do talude para contenção da terra”, explicou José Carlos.

O deslizamento ocorrido recentemente não comprometeu o tráfego na Estrada da Sobral e o trabalho da EMURB visa manter a situação dentro da normalidade na região.