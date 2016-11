Coluna Bom Dia

Cenas da lua cheia

Na noite preparatória da maior lua cheia em 68 anos, em lugar incerto e não sabido, os principais representantes dos partidos de oposição no Acre, com uma única ausência sentida, se reuniram para definir os rumos do futuro, em um clima de rara expectativa.

Unidade

Pela milésima vez, o encontro, que era para ser supersecreto e vazou vinte minutos depois de terminar, começou em alto nível, com todos fazendo loas à unidade, fidelidade, irmandade e com um pacto de não agressão.

Eleições

Ao final, ficou definido, sem surpresa, que o candidato ao Governo do Estado será o senador Gladson Cameli (PP), com um vice que pode ser do PMDB, se o partido abrir mão da disputa ao Senado. Neste caso, os dois nomes para senadores seriam Sérgio Petecão (PSD), concorrendo à reeleição e Marcio Bittar, de preferência trocando o PSDB por outra legenda, que pode ser o Solidariedade.

Viabilizar

Para Bittar ser candidato, ele terá que viabilizar sua candidatura, resolvendo seu problema com o PSDB. Uma adesão ao PMDB não estaria descartada. Nesse caso, o DEM de Bocalom poderia herdar a vice de Cameli.

Porém…

Porém, há uma fissura nessa unidade. Mesmo convidado, o deputado Rocha (PSDB) não compareceu e disse que quem manda no partido é ele e que só ele decidirá eventual aliança. Quem quiser que se agregue a ele e não ele aos outros. Coisa de Major linha dura.

Medida

É preciso por a reunião dentro de certas medidas. Há 20 anos que todo processo eleitoral começa assim, com boas intenções e se incendeia no final, com as divisões que destroem as legendas de oposição. Tem que dar tempo ao tempo.

Outro lado

Do lado do governo, o deputado Ney Amorim, presidente da Assembleia, está muito cotado para ser candidato à segunda vaga do Senado. A primeira, por direito e por mérito, é do senador Jorge Viana.

Herdeira

Nesse caso, a publicitária Charlene Lima seria cotada para assumir seu legado eleitoral para a Assembleia. Será?

Governo

Para a candidatura ao governo, há muitos planos, mas nenhuma definição ainda na Frente Popular. A avaliação é que será preciso dar tempo ao tempo.

Quarta

Pode sair amanhã a definição da eleição de Cruzeiro do Sul. A juíza Admárcia Nascimento já teria condições de dar a sentença do processo contra a chapa de Ilderlei Cordeiro. O clima é de expectativa na cidade.

Sem Perícia

A Polícia Federal informou à juíza que não tem condições de realizar a perícia pedida na fita gravada com o suposto diálogo incriminador. Por isso, a decisão será com base no convencimento da magistrada.

O que acontece

Se a juíza optar por não diplomar Ilderlei, o segundo lugar assume. Se ele for diplomado e afastado, pode apelar tentando uma liminar para se manter como prefeito até o julgamento do mérito.

Tarauacá

Em Tarauacá, o juiz Guilherme Aparecido marcou para o dia 9 a audiência de instrução e julgamento do processo contra a prefeita eleita Marilete Vitorino por suposta compra de votos, pela doação de um tatame a uma academia.

Semelhante

Tal qual em Cruzeiro do Sul, há gravação de diálogos comprometedores de gente da campanha a respeito do assunto. Um agravante é que o juiz já havia rejeitado a prestação de contas da candidata eleita por irregularidades.

Processos

A Frente Popular, em Tarauacá, entrou com quatro processos contra a eleição de Marilete Vitorino. É a disputa no tapetão.

Fita

Tal como em Cruzeiro do Sul, foi pedida uma perícia da fita, que não deve ser feita por falta de perito na Polícia Federal.

Ele vai

O governador Tião Viana confirmou que estará presente quinta-feira em Cruzeiro do Sul para a solenidade de assinatura da ordem de serviço da BR. Muita gente contava com sua ausência, mas o governador não dará esse gosto.

Bolsa

O Ministério Público Federal vai agir com rigor no caso das supostas fraudes no Bolsa Família. Quem recebeu irregularmente será processado. Não adianta devolver o dinheiro. No Acre, a maioria das falcatruas aconteceu no segmento dos que se definem como empresários.

Ordenadores

Mas, é preciso também que a punição atinja os gestores, como a prefeitura de Senador Guiomard, onde as irregularidades se multiplicaram. Mais um problema para o conturbado fim de mandato do prefeito James Gomes.

Farra

Também a farra das passagens dos deputados vai ter desdobramentos. O MPF põe três deputados acreanos entre os top 10 do esquema: Nilson Mourão, Henrique Afonso e Ilderlei Cordeiro.

Poupança

A crise está brava. No Acre, um exemplo disso é e retirada de dinheiro da poupança, solução para hora do aperto. No estado, as retiradas triplicaram de valor e no ano já atingiram R$ 68 milhões.

Terceiro

É o terceiro pior resultado da Amazônia. Só retiraram mais dinheiro que os acreanos os moradores do Amazonas e Pará, bem maiores.

Audiência

O presidente da FIEAC, José Adriano da Silva tem audiência marcada com o presidente Temer para reivindicar dinheiro para as obras federais paradas no Acre. Vai com outros presidentes de federações que também ficaram de fora do anúncio de liberação de verbas.

Justa medida

É justa a reivindicação do presidente da FIEAC. A economia acreana precisa desses investimentos para se manter.

Bolsa

A deputada Eliane Sinhasique fez em sua página no facebook um apelo. “Bolsa desaparecida! Peço a quem veio de Brasília, no voo da Gol, ontem, dia 13/11, com chegada em Rio Branco, às 22h, que por ventura tenha pegado por engano uma bolsa de viagem com estampa de tigre, marrom com bege, contendo um par de sapatos marrom e 23 pacotes de miçangas coloridas de 250 gramas cada um”.

Miçangas

Diz ela que as miçangas são para os cursos gratuitos de bordados em sandálias para as mulheres carentes atendidas pelo PMDB Mulher Rio Branco. Gente, que pegou as miçangas, a bolsa e o sapato da deputada, que entre em contato com ela ou no gabinete, telefona 3213-4072. Afinal, são quase seis quilos de miçangas!

Vagner no Dnit

A Superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) pode ter como dirigente o prefeito Vagner Sales, em janeiro, logo após deixar a Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

Tocador de obra

Vagner Sales irá gerenciar mais de R$ 220 milhões que virão no começo do ano para obras como a recuperação da BR-364 entre Sena Madureira e Cruzeiro do Sul. Se como prefeito, Vagner é acusado de asfaltar a estrada de sua fazenda …

Início das obras

Amanhã, o ministro dos Transportes, Maurício Quintella, e o diretor geral do Dnit, Walter Silveira, devem ir a Cruzeiro do Sul assinar a ordem de serviço para o início das obras de recuperação da estrada. Com a presença de Tião Viana e do senador Gladson Cameli.

Ação do governador

Arquivos da imprensa testemunham que no dia 25 de agosto deste ano, o governador Tião Viana garantiu junto ao secretário executivo do Ministério dos Transportes, Fernando Fortes, a implantação do Dnit no Acre.

A luta de Tião

Com relação aos recursos para as obras da BR-364 entre Sena e Cruzeiro do Sul, o governador Tião Viana, no dia 28 de abril deste ano, assegurou, no Ministério dos Transportes, a liberação do dinheiro.

Quem estava

Nessa audiência, além do governador Tião Viana, estavam presentes a chefe da Casa Civil, Márcia Regina, o supervisor de obras do Dnit no Acre, Thiago Caetano, e os deputados estaduais Jonas Lima e Raimundo Correia da Costa (o Raimundinho da Saúde).

Filial

Após dois anos de dificuldades, o empresário Luciano Hang, fundador e presidente da rede Havan, de Brusque, informa que as vendas de outubro cresceram 15% frente ao mesmo mês de 2015 e, de tão feliz com esse desempenho, ele vai trazer uma filial para o Acre.

Filial II

Otimista com a retomada do crescimento, Hang planeja acelerar investimentos no ano que vem. Destinará R$ 300 milhões para 10 novas lojas, incluindo a centésima do grupo, que será em Rio Branco, capital dos acreanos.

Inquéritos

O arquivamento dos inquéritos policiais segue baixo no Acre quando se comparado com outros Estados. Isso ocorre apenas em cinco Estados do país, situação na qual os inquéritos arquivados correspondem a menos da metade das investigações que foram encerradas: Amapá (45% de arquivamentos), Piauí (44%), Roraima (30%) e Pará (20%).

Maravilha

No Acre, o arquivamento é de 43% do total de inquéritos abertos. Ou seja, em dez, pouco mais de quatro não são desvendados e vão para arquivamento. Não há nada a comemorar, mas quando se vê o que acontece nas delegacias do Brasil o desempenho do Acre é uma maravilha.

PEC

Dia 17 de novembro, quinta-feira, sindicalistas e caciques políticos prometem lotar o auditório da Secretaria de Estado da Educação para debater –leia-se: condenar duramente –os efeitos da PEC 55 (antiga 241) nas áreas de Saúde e Educação.

Eletroacre

Perto de se tornar ex-vereador, Marcelo Jucá visitou o governador, ontem, para pedir o empenho de Tião Viana na luta contra a privatização da Eletrobras-Acre. Como Jucá é um grevista da linha de frente, o governador disse que o líder do Movimento dos Sem-Terra e grevista de mão cheia, João Paulo Stédile, estará em Rio Branco nos próximos dias, e prometeu apresentar Jucá a ele para o grevista daqui ensinar o grevista de lá como se faz uma greve.