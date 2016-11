Assaltos dificultam atualização cadastral de consumidores de energia na Capital

Servidores terceirizados que prestam serviços para a Eletrobras Distribuição Acre sofreram cinco assaltos em uma semana, em Rio Branco, nas proximidades e no próprio Bairro Tancredo Neves.

Desde março, 12 funcionários da empresa Control foram assaltados enquanto realizavam o serviço de atualização cadastral de clientes da distribuidora de energia, na Capital.

Em todos os casos, os bandidos levaram, além dos pertences dos servidores, os celulares da empresa, utilizados para colher os dados do recadastramento. Cada celular custa cerca de R$ 1.6 mil, o que gera um prejuízo estimado em R$ 19 mil à empresa, fora o do funcionário.

A auxiliar técnica Íris Gomes conta que foi uma das vítimas destes assaltos e que está sempre com medo no campo de trabalho. “Já fui assaltada uma vez, lá no Bairro Isaura Parente. Levaram meu celular e o da empresa”, relata.

Íris, atualmente, anda com um celular pessoal simples, de baixo valor de mercado, para caso seja roubada novamente durante o expediente de trabalho, o prejuí- zo seja menor. Gomes conta ainda que assim como ela, companheiros de trabalho realizam o serviço sempre com medo de serem uma nova vítima.

O fato foi informado pelo assistente de diretoria comercial da Eletrobras Distribuição Acre, Danilo Klein , em entrevista ao A Tribuna, na manhã de segunda-feira, 14. “A gente está tendo alguns problemas de assaltos com os recadastradores. Como elas andam com smartpones, a gente pede o apoio da polícia e das autoridades”, demanda Klein.

Ele explica ainda que os dados dos clientes ficam bloqueados nos celulares, o que impede que os assaltantes tenham acesso. No entanto, os funcionários precisam retornar as residências atendidas no dia do assalto para realizar novamente o procedimento de atualização cadastral.

Atualização Cadastral

A Eletrobras espera atualizar o cadastro dos 250 mil clientes, no Acre, até março de 2017. Até o final da segunda semana do mês, 89 mil recadastramentos já haviam sido realizados. A última vez que a empresa atualizou os cadastros de todos os consumidores foi no ano 2000.

“Às vezes, a pessoa mudou de endereço, está morando alugado, ou o endereço mudou. A atualização serve para facilitar o atendimento ao consumidor”, informa Klein.

A ação promove a visita de recadastradores às residências, comércios e indústrias acreanas, com o intuito de ampliar a confiabilidade das informações cadastrais dos consumidores e, a partir desses dados, identificar oportunidades para implementar melhorias nos processos de atendimento aos clientes, assim como as necessidades de regularização das redes e dos padrões de entrada de energia.