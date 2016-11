Bolsa Família tem 65 pessoas na mesma casa no AC

A revista Exame divulgou que o levantamento realizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário identificou 65 beneficiários do Bolsa Família que estavam registrados em um mesmo endereço, no Acre. A informação foi divulgada no site do semanário foi divulgada ontem.

Na semana passada, o Ministé- rio Público Federal (MPF) já havia divulgado a abertura de uma investigação que apura a suspeitas de irregularidades em 3.218 benefícios concedidos no Estado. A estimativa é de que R$ 15.230.090 tenham sido pagos de forma irregular no Estado.

Para impedir possíveis ilegalidades, o MPF expediu recomendações às prefeituras para que realizem visitas domiciliares para checagem dos dados.

No Acre, foram encontrados casos de irregularidades nos 22 municípios. Senador Guiomard é o município com o maior percentual de benefícios suspeitos de irregularidades, com 3,76%.

Rio Branco e Brasiléia ocupam a segunda e a terceira posição, com 3,51% e 2,72% respectivamente.

No levantamento, o cadastro apontou que supostamente existiriam 2.784 contemplados com o Bolsa Família e que também seriam empresários, 429 servidores públicos, 43 falecidos, 42 doadores de campanha e 5 servidores públicos doadores de campanha.

O cruzamento de informações ainda apontou que apenas um servidor conseguiu cadastrar 2,4 mil beneficiários em apenas um dia.