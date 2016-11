Ladrões furtam encomendas dos Correios

Os Correios divulgaram por meio da assessoria de imprensa que bandidos invadiram e furtaram encomendas do Centro de Distribuição Domiciliar (CDD) que fica na Via Verde, na madrugada de segunda-feira (14). O presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa de Correios e Telégrafos (Sintect), Edson Pinheiro, informou que os criminosos chegaram a levar cerca de 90% das encomendas, o que deve causar um prejuízo de mais de R$ 500 mil.

A nota da estatal não confirma o volume de objetos que foram levados, mas detalhou que a Polícia Federal estava realizando uma perícia no local e realizando a análise das imagens das câmeras para tentar identificar os envolvidos.

O sindicalista explicou que por diversas vezes houve a solicitação da retomada do serviço de vigilância armada, o que foi retirado pela empresa, deixando os prédios dos Correios desguarnecidos.

A assessoria de imprensa dos Correios alertou os clientes que aguardavam por encomendas para entrarem em contato com a empresa por meio do www. correios.com.br na opção “fale com os Correios” ou pelo telefone 3003 0100.

Segundo o presidente do Sintect, em todo o Brasil existem relatos de assaltos e furtos as agências da empresa, como o furto de um veículo da empresa, em Rio Branco, no começo do ano.