Acreprevidência: fim de abono vai gerar rombo

Os números assustam: R$ 3 bilhões gastos pelo Governo do Acre, em uma década só com os aposentados e pensionistas. Apesar de a contribuição previdenciária dos servidores públicos na ativa corresponder por uma pequena receita de R$ 20 milhões, o governo do estado desembolsa todos os meses a quantia de R$ 45 milhões, para pagar religiosamente em dia o salário dos inativos.

Entre receitas e despesas, o tesouro estadual registra um déficit nominal estimado em torno de 300 milhões por ano. No mês passado, a folha de pagamento dos servidores estaduais na ativa, ficou em torno de R$ 144 milhões, enquanto os inativos, chegou a quase 47 milhões. O déficit atual dos estados com a previdência ultrapassou a casa dos 64 bilhões, conforme balanço do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), ligado ao Ministério da Fazenda. De acordo com o levantamento, este passivo previdenciário, já corresponde por 10% da receita líquida em 11 estados, num universo de 27.

Porém, dois fatores foram responsáveis pelo atual agravamento das contas da previdência estadual, segundo declaração do diretor -presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre (AcrePrevidência), José de Anchieta Batista. Ele aponta que o primeiro problema foi a decisão dos deputados acreanos de autorizar o então governador Orlei Cameli a sacar os R$ 103 milhões do Fundo Estadual de Previdência, sendo 43 mi da contribuição previdenci- ária dos servidores públicos e 60 mi da contribuição patronal, há duas décadas.

O segundo ponto, aponta Anchieta, a decisão dos governadores Nabor Junior e Flaviano Melo de empregarem 11 mil servidores, sem passar pelo crivo do concurso público. Como a ampla maioria completou o tempo de serviço e a contribuição previdenciária, conquistaram o direito de ingressarem com o pedido de aposentadoria.

Colapso – A ameaça do governo Temer de revogar o abono de permanência, poderá colocar o AcrePrevidência em colapso, pois estes 2.100 servidores irregulares sem a bonificação não têm nenhum motivo para permanecerem no serviço público. Com a mudança das atuais regras do sistema previdenciário cresce o número de pedidos de aposentadorias no estado.

A servidora da Saúde Diorisce Soares da Silva, com 62 anos de idade e 32 de trabalho no servi- ço público, procurou no dia de ontem, o setor do pronto-atendimento do AcrePrevidência, para solicitar o pedido de aposentaria. Com receio de perder algum direito, com as novas regras, decidiu abrir mão do abono permanência, para garantir uma aposentadoria integral.

Somente no primeiro semestre deste ano, as agências do INSS registram 2.206 solicitações, enquanto no Acreprevidência quase 900 pedidos do benefício. Nos últimos 90 dias, deste semestre, cerca de 200 servidores públicos ingressaram com o pedido de aposentadoria. No ano passado, o Instituto chegou a registrar 1.734 pedidos de aposentadorias.