Encapuzados matam motociclista no Jarbas Passarinho

Bruno de Carvalho Oliveira de 21 anos, foi assassinado numa possível emboscada ocorrida na Rua Projetada do Loteamento Jarbas Passarinho, localizada na Apolônio Sales. O crime foi praticado por dois homens encapuzados que se aproximaram da vitima no momento que ele foi pegar uma amiga no bairro, e com pelo menos quatro tiros o eliminaram.

Policiais militares foram acionados via o Ciosp, policias do Quinto Batalhão da PM, que são os responsáveis por operar o policiamento da região, que de imediato não encontraram nenhum dos autores do homicídio, o SAMU foi acionado, e esteve local apenas para atestar o óbito.

No decorrer do trabalho de isolamento do cadáver para perícia. Os policiais de forma competente encontraram uma mulher, que declarou a guarnição de ter sido a pessoa com quem a vitima teria ido se encontrar. Na versão da jovem, eles marcaram um encontro para ir a um aniversário, e quando a vitima apareceu no ponto marcado, da vegetação ao lado da Rua Projetada, surgiram os dois encapuzados, que começaram a atirar.

Após fazer muitas perguntas à mulher, ela acabou entrando em contradição, fato que deixou repentinamente os policiais desconfiado que ela poderia ter tido a participação no crime, e para uma melhor apuração do caso, a jovem foi convidada a comparecer a Delegacia de Flagrante , onde foi submetida interrogatório pelo delegado plantonista.

Bruno de Carvalho era natural de Cruzeiro do Sul, e estava em Rio Branco há pouco tempo, e aparentemente estava mantendo um relacionamento como a mulher, que é casada, e o marido atualmente se encontra preso no complexo penitenciário Francisco D’oliveira Conde, em Rio Branco.

Depois dos trabalhos periciais realizados pela equipe de necropsia e pericia do IML, o corpo foi removido do local para elaboração da documentação de praxe, e posterior liberação a família.

Selmo Melo