Detran orienta condutores para viagem segura nos feriados

Devido aos dois feriados desta semana – Proclamação da República, 15, e Tratado de Petrópolis, transferido para a sexta-feira, 18 -, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) orienta condutores que pretendam viajar nos dias de folga para atentarem às medidas de segurança.

Não usar celular ao volante, fazer revisão no veículo, não beber e dirigir, programar paradas para alimentação, abastecimento e descanso, acender os faróis na estrada durante o dia e usar sempre o cinto de segurança são algumas das dicas.

Além disso, redobrar a atenção respeitando a sinalização, trafegar sempre em velocidade reduzida e manter uma distância de segurança do veículo à frente para evitar colisões são medidas essenciais para uma viagem tranquila.

“Pelos feriados, é esperado grande movimento nas rodovias do estado. Portanto, preparar-se para a viagem, para os congestionamentos, faz parte da tarefa dos que pretendem, de fato, viajar com tranquilidade e segurança”, declara o diretor-geral do Detran/AC, Pedro Longo.