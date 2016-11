Brasil é líder em taxa de juros do cartão na América Latina

O Brasil é campeão no quesito taxa de juros na América Latina. Uma pesquisa realizada pela Proteste (Associação Brasileira de Defesa do Consumidor) com seis países vizinhos mostrou que a taxa cobrada nos cartões de crédito brasileiros é 10 vezes maior do que no Peru, segundo lugar no ranking. Os dados revelam que os juros médios cobrados no rotativo do cartão de crédito de lá é de 43,7% no ano, contra 436% no Brasil.

“Aqui no Brasil é praticamente impossível pagar o rotativo do cartão. Mesmo sendo um crédito pré-aprovado, não deveria haver taxas tão abusivas”, afirma a economista da Proteste, Renata Pedro.

Segundo o Estadão, o grupo encontrou taxas que bateram 1.158% ao ano.Em termos práticos, se o consumidor tiver uma fatura de R$ 1 mil e resolver pagar somente o valor mínimo de 15%, depois de 12 meses ele ficará com uma dívida de R$ 10 mil, segundo cálculos da economista.