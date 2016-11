Detran faz leilão de mais de 600 veículos na capital

O Departamento de Trânsito do Acre (Detran-AC) deve leiloar mais de 600 veículos, entre carros e motocicletas, em um leilão que começou na terça-feira (15) e vai até a quarta-feira (16).

O pregão teve mais de 1,2 mil inscritos e ocorre no Teatro Plácido de Castro, em Rio Branco, a partir das 9h da manhã.

De acordo com o Detran, esse deve é o 12º leilão do órgão em 2016, o quarto só na capital. O objetivo é esvaziar os pátios de veículos apreendidos do estado.

O diretor do Detran Pedro Longo diz que, embora não tenha dados sobre a economia gerada, os efeitos da medida são perceptíveis. “Se não tivéssemos feito leilões em prazo regular, teríamos que alugar mais pátios e cada aluguel não sai por menos de R$ 20 mil. Além disso, teríamos custos com seguranças, que saem cada um por até R$ 12 mil por mês”, enfatiza.