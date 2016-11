CBF divulga calendário da temporada 2017

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) definiu na segunda-feira (14), o calendário para o futebol brasileiro em 2017. Atrapalhada pela Libertadores no novo formato, com mais participantes, a entidade demorou a oficializar qual seria a agenda para a próxima temporada.

A Libertadores deve ser disputada entre os dias 1º de fevereiro e 29 de novembro, enquanto a Copa Sul-Americana tem a sua estreia marcada para 5 de abril e a final prevista para o dia 13 de dezembro. As datas dessas duas competições, no entanto, ainda dependem de confirmação da Conmebol.

“Para atender aos prazos estabelecidos no Estatuto de Defesa do Torcedor, o anúncio está sendo feito antes mesmo da publicação oficial do calendário 2017 da Conmebol. Em decorrência disso, qualquer ajuste que se fizer necessário futuramente, quando houver a publicação oficial por parte da entidade continental, será devidamente comunicado”, explica a CBF em seu site.

No ano que vem, a Libertadores terá duas fases antes do início dos grupos. Por isso, a competição terá mais participantes. No caso do Brasil, o país terá seis representantes vindos do Brasileirão, o campeão da Copa do Brasil e, eventualmente, a Chapecoense caso ela seja campeã da Sul-Americana este ano.

Ainda há duas pausas na Série A em setembro e outubro para a disputa das eliminatórias da Copa-2018. O calendário, no entanto, não tem parada para os jogos da seleção na disputa por uma vaga na Rússia em março, durante os Estaduais, e em outros quatro amistosos programados para junho e novembro.

Além disso, as duas partidas finais da Copa do Brasil serão disputadas 48 horas depois da disputa das eliminatórias.

A primeira janela do ano é separada para a disputa dos Estaduais, que serão disputados a partir do dia 29 de janeiro e acaba no dia 7 de maio.

No dia 8 de fevereiro, a CBF indica o início da Copa do Brasil, que seguirá com 80 participantes e tem seu término marcado para 12 de outubro. Os clubes que estarão na disputa da Libertadores voltarão a entrar na disputa apenas nas oitavas de final da competição, assim como aconteceu neste ano.

O Brasileiro terá a primeira rodada marcada para 14 de maio, e a 38ª rodada está marcada para o dia 3 de dezembro. A Série B do Nacional começa um dia antes e termina uma semana antes da elite.