Jorge quer reavaliação de crédito ambiental

O senador Jorge Viana (PT-AC) defendeu nesta segunda-feira (14) na Conferência do Clima em Marrakesh – COP 22, uma nova avaliação para a entrada do Brasil no mecanismo de pagamentos por preservação ambiental, o chamado REED+. A Conferência do Clima da ONU, que está sendo realizada em Marrocos até sexta-feira, conta com a participação de um grupo de parlamentares brasileiros.

Ano que vem está prevista outra reunião para discutir e encontrar soluções sustentáveis para o reduzir o índice de aquecimento global no mundo.

Um dos principais objetivos do encontro é dar continuidade aos pontos reais firmados no Acordo de Paris, assinado em dezembro ano passado e que estabelece mecanismos para que todos os países limitem o aumento da temperatura global e fortaleçam a defesa contra os impactos da mudança climática. Dos 195 países que se comprometeram a adotar o acordo, cem já ratificaram as medidas. “Ano que vem acontecerá um novo encontro para que se preste contas do que vem sendo realizado atualmente. Em relação ao Amazonas, o que mais importa é a definição das fontes de financiamento da proteção das florestas”, disse Jorge Viana.

De acordo com o secretário de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Everton Lucero, o principal objetivo do Brasil nesta conferência será atrair investimentos para setores alinhados com as metas de redução de carbono, como os de agricultura de baixo carbono, de reflorestamento e recuperação e de energias renováveis. “Vamos buscar parcerias e cooperação internacionais que apoiem nossa estratégia”, disse. “O mercado não vai resolver o problema, mas vai facilitar a implementação das metas”, acrescentou.

Outro ponto fundamental do encontro é a ajuda aos países mais pobres para que consigam implementar políticas de redução de desmatamento e poluição. Ficou acordado que entre 2025 e 2030 seria mantido um Fundo Climático com US$ 100 bilhões por ano para financiar projetos sustentáveis. “É necessário que se avance em como esse montante de dinheiro será assegurado, como os países mais ricos vão dar esse aporte. Precisamos ter até 2020 dez vezes desse montante por ano”.

DEBATE

A Conferência do Clima, a COP 22, acontece até a próxima sexta-feira, em Marrakesh, no Marrocos, onde líderes de todo o mundo estão discutindo sobre as mudanças climáticas no planeta.

Trump é contra

Durante a campanha eleitoral, o presidente recém– eleito dos Estados Unidos, Donald Trump classificou o aquecimento global como uma “farsa” inventada para frear o crescimento americano.

Por isso, ele está buscando formas para agilizar a saída dos EUA do Acordo de Paris.

A informação é da equipe de transição de governo. O atual presidente americano, Barack Obama, ratificou o documento em setembro em cerimônia conjunta com o presidente chinês, Xi Jinping, e o acordo passou a vigorar no dia 4 de novembro, quatro dias antes das eleições. “Foi uma imprudência o Acordo de Paris entrar em vigor antes das eleições”, disse a fonte que trabalha no time de transição para energia e políticas sobre o clima, sob condição de anonimato.