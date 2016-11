Famílias serão contempladas com pequenos negócios

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Pequenos Negócios (SEPN), vai contemplar mais de 100 famílias de Rio Branco com pequenos negócios nesta quarta-feira, 16. Desta vez, na Cidade do Povo, a entrega vai beneficiar os moradores com kits individuais e coletivos. O evento está marcado para as 9 horas, no Mercado Municipal.

Com um investimento de quase R$ 280 mil, proveniente de recursos próprios e de emendas parlamentares, serão entregues material para pedreiro, salgadeiro, além de kit completo para o funcionamento de uma cozinha e uma panificadora – ambos empreendimentos comunitários -, e equipamentos para um grupo de empreendedoras de corte e costura.

Em cinco anos, o governo já beneficiou mais de 22 mil famílias em todo o estado, oferecendo a oportunidade de empreender. Até outubro deste ano, foram entregues quase 700 novos kits, que se somaram aos mais de R$ 30 milhões já investidos até o momento.

A dinâmica adotada pelo Estado com esse programa de incentivo tem se dividido em duas metas: atender demandas individuais e coletivas, abrangendo a economia solidária e economia popular.

Os investimentos no coletivo atendem até dezenas de famílias de uma só vez, o que tem sido fundamental no processo de criação de novas cooperativas no Acre. Em todo o estado, já são quase 100 novos coletivos e mais de 500 individuais somente este ano.

“Sabemos que essa entrega representa muito mais do que apenas kits, significa um Natal com mais dignidade para aquelas famílias que residem na Cidade do Povo, famílias que já foram contempladas com um projeto habitacional e, que agora, terão a oportunidade de ampliar sua renda e realizar o sonho de ter um negócio próprio. Esse tem sido o resultado de um esforço de muitas mãos feito pelo nosso governo”, declara o secretário de Pequenos Negócios, Henry Nogueira.