Ladra ou heroína? Mulher é presa acusada de furto mas diz que tomou TV roubada do ladrão

Rosa Maria Silva de 40 anos (moradora de rua), foi presa na manhã de terça-feira 15, no centro da cidade com uma TV de 42 polegadas. Durante a abordagem a Polícia Militar descobriu que a TV seria produtor de furto.

Segundo informações, na madrugada de terça-feira 15, uma pessoa teria entrado pelo forro do SINTIACRE, que fica localizado no centro da cidade. O ladrão teria furtado uma TV e dois telefones sem fio.

A acusada foi conduzida a delegacia central junto com a TV que segundo a polícia, estava quebrada.

Na delegacia a mulher se diz inocente, segundo ela conta, ela trabalha no local olhando carros, e teria tomado a TV de um homem que segundo ela, teria furtado do sindicato. Rosa contou aos policiais que como trabalha no local olhando os carro, ela não aceita que os ladrões roubem na sua área e por isso quando fica sabendo de furto no local ela tenta recuperar.

O sistema de vídeo do local teria filmado a hora em que o ladrão entra no local para furtar a TV.

Selmo Melo