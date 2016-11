Rio Branco recebe 2ª Feira da Consciência Negra

A Feira temática do Mês da Consciência Negra 2016 foi aberta oficialmente no início da noite desta terça-feira, 15, no pátio do Novo Mercado Velho, pela secretária Adjunta de Política de Promoção de Igualdade Racial, Elza Lopes. A Feira, que prossegue até domingo, conta com 114 empreendimentos, que incluem artesanato, plantas e comidas típicas. “A feirinha é importante dentro da nossa programação, até porque aqui temos negócios de pessoas negras que recebem apoio para vender seus produtos e melhorar a qualidade de vida da família inteira”, explica Elza. A banda de Música da Polícia Militar animou a abertura do evento.

A Feira temática permanecerá no pátio do Novo Mercado Velho até domingo, 20, sempre a partir das 17 horas. Para as famílias, boa oportunidade de programa de fim de tarde e de antecipar as compras de natal com boas opções que vão desde as biojóias até as belas plantas regionais.

Para os empreendedores, a Feira é mais uma chance de boas vendas. Dona Haidê trouxe os belos exemplares de flores que cultiva em casa. No negócio de plantas há 5 anos, ela diz que atualmente esta é sua principal fonte de renda e de alegria. “Com as plantas eu vivo mais feliz e ainda ganho meu dinheirinho”, comemora.

Além do artesanato, plantas e das comidas típicas, a banca da Irinéia Dantas, agricultora da Transacreana, também é sucesso na Feira temática do Mês da Consciência Negra. Irinéia comercializa frutas e verduras, produzidas por ela no Polo Ilson Pinheiro, nas feiras promovidas pela Coordenadoria de Economia Solidária. “Em feiras mais movimentadas faço cerca de R$ 2 mil. Dá para sustentar minha casa”, conta animada.

Elza destaca que a programação prossegue até o dia 22, contando ainda com a 2ª Marcha Zumbi, a Roda de Conversa com jornalistas, desfile de modas e missa. As atividades propostas, segundo Elza Lopes, “têm o objetivo fazer com que esse dia seja lembrado por todos, nos diversos espaços de atuação, com foco na luta pela valorização da população negra, de sua identidade e contribuição na cultura afro-brasileira”.

No dia 20 de Novembro é comemorado em todo Brasil o Dia Nacional da Consciência Negra em homenagem ao líder Zumbi dos Palmares, que representa a luta do povo negro contra a escravidão no Brasil colônia. No Acre, comemora-se doze anos de luta pelo reconhecimento da população negra, e, em Rio Branco, seis anos de institucionalização da política de promoção para igualdade racial.