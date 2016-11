Desligamento programado em Rio Branco nesta quinta-feira (17)

A ELETROBRAS Distribuição Acre comunica que em razão da execução de serviços inadiáveis e manobras necessárias no sistema, e ainda para oferecer condições de segurança, não só ao pessoal que realiza esse serviço, como também ao público, torna-se necessário interromper o fornecimento de energia elétrica no período e locais abaixo relacionados:

Data Horário Local 17/11 Quinta – feira 08:00 – 12:00 Rua Major Mendonça Lima (259-290); Trav. Heitor (91-109); Rua Virgílio Viana (147-215); Rua Edmundo Pinto (11-83); Trav. Edmundo Pinto (114-238) No Bairro Vila Acre. 14:00 – 17:00 Ramal Santa Helena (91-102); Ramal Beira Rio (200-1026); Ramal Sau (1225-1500); Trav. Santa Helena (10-30) No Bairro Amapá

A ELETROBRAS Distribuição Acre pede desculpas aos seus clientes pelos transtornos, agradece a compreensão de todos e informa que está trabalhando para a melhoria da qualidade no fornecimento de energia elétrica em todo o Estado do Acre. Caso os serviços sejam concluídos antes do tempo previsto, o fornecimento de energia elétrica será restabelecido independente de aviso.