Bombeiros participam de Palestra no Comando Geral

Na manhã desta quarta-feira (16), boa parte do efetivo do Corpo de Bombeiros participou de uma palestra esclarecedora cujo o tema foi a PEC 241. “É necessário que todos se envolvam com o tema, tenham ciência do “pacote de maldades” elaborado pelo Governo Federal, o qual trará enormes prejuízos a sociedade como um todo e a segurança pública em particular” – disse o Palestrante e Agente de Polícia Civil Itamir Lima, que também é Presidente do SIMPOL AC; Diretor de Assuntos Parlamentares da COBRAPOL e 2º Vice Presidente da Nova Central Sindical Acre – Rondônia.

O Sgt BM Abrahão, presidente da APRABMAC, ratificou as palavras do palestrante, prometendo para a próxima semana uma nova palestra, desta vez o tema será Reforma Previdenciária.