Prefeitura e Governo do Estado definem programação de fim de ano em Rio Branco

Mesmo em um ano de grave crise econômica, a Prefeitura de Rio Branco e o Governo do Acre apoiarão uma ampla programação popular neste fim de ano. Será feita a decoração natalina das praças dos Seringueiros, da Revolução e do Relógio, todas no Centro de Rio Branco, e Estado e Município, em parceria com associação de moradores, vão ajudar na realização do tradicional Réveillon da Base, além da Bienal do Livro e da Literatura.

A iluminação das praças será inaugurada dia 9 de dezembro, mesma data prevista para a abertura da Bienal do Livro, que será encerrada dia 18 com um show do músico acreano João Donato. Além desses eventos, todas as sextas-feiras, sábados e domingos do mês de dezembro a Praça da Revolução será palco de shows musicais com artistas locais. Parte da programação foi definida na última segunda-feira, 14, em reunião entre o prefeito Marcus Alexandre, secretários municipais, representantes do Governo do Estado e lideranças comunitárias.

Já a data oficial de início das atividades do Natal no Calçadão é 02 de dezembro e o horário de funcionamento das lojas até o dia 16 será até às 19 horas e a partir dessa data o horário é estendido para 22 horas. A programação da 4ª edição do Natal do Calçadão contempla, como é tradição, diversas atividades culturais coordenadas pela Fundação Garibaldi Brasil. Além do Bom Velhinho que estará todos os dias na Tenda do Papai montada em frente ao Colégio Acreano – local onde os visitantes poderão tirar fotos – terá também apresentações musicais, de teatro, dança, hip hop e outras manifestações de produtores culturais locais.

Outra ação de Governo e Prefeitura acontece no Réveillon. A festa de fim do ano no bairro da Base é realizada há mais de 30 anos pelos moradores, nas margens do Rio Acre. Há onze anos o evento é apoiado pela Fundação Garibaldi Brasil, que irá ajudar a coordenar todas as manifestações juntamente com a Fundação Elias Mansour. “O prefeito propõe uma festa para as famílias e as ações serão nesse sentido”, disse Karla Martins, presidente da FEM. “Até o fim do mês estaremos divulgando a programação detalhada”, completou o presidente da Fundação Garibaldi Brasil, Sid Farney.

A tradicional queima de fogos será realizada pelo ativista Ted Fogueteiro, morador do bairro da Base. O espetáculo, como todos os anos, será precedido de um grande show musical da banda Sandra Melo e Boca Mel. Da meia noite em diante a animação musical é por conta do grupo Na Base do Samba, a banda de pagode da própria comunidade.

A presidente da associação de moradores do bairro, Rossilene Dantas, popularmente conhecida como Rô, esteve presente na reunião, bem como o comerciante Zé do Branco, também liderança daquela comunidade. A diretora de Cerimonial do Governo do Estado, Nena Mubarac, participa da organização e manifestou o compromisso do governador Tião Viana com as festas populares mesmo em ano difícil com vem sendo 2016. “Vamos fazer uma festa para as famílias”, reafirmou o prefeito Marcus Alexandre, que já se encontrou com camelôs e comerciantes do Centro para definir a programação.