PM apreende pé de maconha usado como árvore de natal

Um enfeite de Natal chamou a atenção da Polícia Militar (PM) durante o atendimento de uma ocorrência de tráfico de drogas em Uberlândia, na Região do Triângulo Mineiro. Três pessoas foram detidas com tabletes de maconha, munição e materiais para preparar o entorpecente para a venda. Na casa onde os suspeitos estavam, foi apreendida um pé da mesma droga com decorações natalinas.



Os policiais chegaram até os suspeitos após uma denúncia anônima. Eles seguiram até um imóvel em um terreno no Bairro Glória, zona sul de Uberlândia, onde encontraram com dois homens e um adolescente.

O local pertence à Universidade Federal de Uberlândia e foi invadido há anos. Durante as buscas, os policiais encontraram 14 barras de maconha, três tabletes pequenos da mesma droga, uma árvore da droga como enfeites natalinos, um rádio comunicador na frequência da PM, e materiais usados para o preparo do entorpecente.

Além disso, foram apreendidos quatro cartuchos de calibre 38, uma caminhonete e uma moto produtos de roubo. Foram presos José Carlos de Faria Filho, de 38 anos, e Michel Andrade Rodrigues, de 19. Um adolescente de 16 anos foi apreendido. Os trio e o material recolhido foram encaminhados para a delegacia.