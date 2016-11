Preso fica entalado em parede ao tentar fugir da cadeia

Um preso, que cumpre pena na Unidade Prisional Quinari (UPQ), na cidade de Senador Guiomard, interior do Acre, ficou entalado na parede ao tentar fugir com mais três presos da do alojamento 3, na ala 44 da unidade. Os detentos fizeram um buraco na parede para tentar fugir da cadeia no último domingo (13).

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) informou, através de assessoria, que ainda estava apurando como o fato tinha ocorrido.

O comunicado da equipe que estava de plantão para a direção da unidade relata que, após uma queda de energia, os agentes penitenciários começaram a ouvir barulhos no alojamento 3, onde fica a ala 44. Quando verificaram o que estava acontecendo, flagraram o preso com a metade do corpo fora do buraco.

O buraco foi feito acima da cela e outros três presos pretendiam fugir. Foram encontradas também “terezas” – cordas feitas de lençóis. No boletim, diz ainda que um agente penitenciário teve que dar quatro disparos de armas de borracha para alertar o restante da guarnição. Após a ocorrência, agentes penitenciários foram convocados para reforçar a segurança.