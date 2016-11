Nicolau Júnior apresenta PL que pede autorização do governo para federalizar trechos de rodovias estaduais

O deputado Nicolau Júnior (PP) apresentou na sessão desta quarta-feira (16) o Projeto de Lei que pede que o governo do Acre autorize a federalização dos trechos das rodovias estaduais. Segundo o parlamentar, o Estado não dispõe de recursos para manutenção destas rodovias que estariam em estado precário e necessitando de construção de trechos importantes para fazer a ligação de alguns municípios que sofrem com o isolamento.

Nicolau Júnior explicou que com a federalização dos trechos de rodovias, a responsabilidade deixa de ser do governo do Acre. “Toda e qualquer responsabilidade no que diz respeito a manutenção e conservação nas referidas rodovias, passando a responsabilizar o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), uma vez que se encontram em estado de precariedade de infraestrutura, necessitando de recuperação e construção de trechos de ligação”, disse.

O deputado lembrou que o Dnit tem realizado um excelente trabalho em algumas rodovias do Estado. “O superintendente do Dnit no Acre, Thiago Caetano, tem feito um importante trabalho em algumas rodovias do Acre. Ele me ajudou na elaboração desse projeto e tem se esforçado muito para garantir a manutenção e recuperação das nossas estradas”, afirmou.

Os trechos citados no projeto são os seguintes: AC-475, AC-040, AC-407, AC-405 e Ramal 3 em Cruzeiro do Sul. Nicolau Júnior acredita que a federalização das estradas vai garantir diversos benefícios para os municípios, como aumento na arrecadação de impostos, construção dos 40 quilômetros da estrada que liga Porto Walter a Cruzeiro do Sul, duplicação da estrada do Aeroporto de Cruzeiro do Sul, além de uma nova estrada que liga o Estado ao Peru.

“A federalização desses trechos será um ganho tanto para o governo quanto para os municípios acreanos. O governo vai deixar de gastar e poderá direcionar mais recursos à segurança, educação e saúde, e as obras realizadas pelo Dnit darão uma aquecida significativa na economia dos municípios. Com o Dnit atuando nesses trechos nós poderemos sonhar com obras grandes como a duplicação da estrada do Aeroporto de Cruzeiro do Sul, a ponte de Rodrigues Alves e de uma nova estrada que liga o Estado ao Peru”, ressaltou.

Ainda de acordo com o parlamentar, a federalização garantirá mais segurança a essas rodovias. “A polícia rodoviária federal passará a atuar nessas rodovias intensificando inclusive, o combate ao tráfico de drogas nos trechos dos municípios que fazem fronteira com outros países”, disse.

Para concluir Nicolau Júnior informou que no dia 17 de novembro será assinada a ordem de serviço para a manutenção da BR-364 em Cruzeiro do Sul com a presença do diretor-geral do DNIT, Valter Casimiro e o diretor de infraestrutura do DNIT, Antônio Garcia.

“Essa é uma ótima notícia para a população acreana e principalmente para as famílias do Juruá. Sabemos da importância dessa estrada para o povo do Acre e por isso mesmo não poupamos esforços para garantir a manutenção dessa estrada. O senador Gladson Cameli, levou essa preocupação ao presidente Michel Temer e ele compreendeu a necessidade de recuperação dessa rodovia”, concluiu.