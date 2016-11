Na Cidade do Povo, governo beneficia mais de 100 famílias com pequenos negócios

Emancipação da economia, inclusão social e fomento ao empreendedorismo são três dos pilares que compõem o Programa de Incentivo e Fortalecimento dos Pequenos Negócios no Acre, que reúne um investimento superior a R$ 30 milhões e já beneficiou mais de 22 mil famílias nos últimos cinco anos.

Nesta quarta-feira, 16, o governador Tião Viana realizou mais uma entrega de equipamentos aos empreendedores. A solenidade foi promovida no Mercado Municipal da Cidade do Povo, em Rio Branco, onde 110 empreendimentos foram doados – novo investimento de aproximadamente R$ 300 mil.

O ato que também beneficiou moradores dos bairros Chico Mendes, Palheiral e Vila Acre, se iniciou com a exposição de peças confeccionadas por costureiras e artesãos atendidos pela Secretaria de Estado de Pequenos Negócios (SEPN).

Foram entregues equipamentos para pedreiro e salgadeiro, além de kit completo para o funcionamento de uma panificadora comunitária e barracas para a comercialização de alimentos de duas cozinhas comunitárias – ambos empreendimentos com base na economia solidária -, e equipamentos para um grupo de empreendedoras de corte e costura.

A garantia de emprego e renda, por meio de políticas públicas econômicas, faz com que o Acre seja o único estado da Região Norte e um dos sete do país que alcançou superávit primário nas contas de 2016.

“Até o fim do ano, mais 300 famílias serão contempladas por esse programa, que serve de exemplo para o Brasil. O Acre tem se destacado por conseguir gerar emprego e renda mesmo diante de uma crise na economia. Vamos continuar resistindo em 2017 e melhorando os indicadores de emprego, segurança e políticas sociais no nosso estado”, afirmou o governador Tião Viana.

O pipoqueiro Gilberto Pereira, de 64 anos, fez questão de comparecer à solenidade. “Recebi meu carrinho de pipoca no ano passado, e de lá pra cá minha vida mudou. Antes, eu tinha que correr a cidade toda mendigando trabalho, mas as firmas não aceitavam, devido à idade. Hoje tenho meu próprio negócio e sou o rei da pipoca”, celebrou Pereira, que tem uma renda mensal de dois salários mínimos.

Independência econômica

Beneficiária do Programa Bolsa Família, desempregada e mãe de dois filhos, a acreana Francisca Batista, de 32 anos, ressaltou a importância de ter recebido o kit de salgadeira para iniciar o próprio negócio.

“Minha vida vai mudar radicalmente. A partir de agora vou poder trabalhar, ganhar meu próprio dinheiro para poder comprar as coisas para os meus filhos e ajudar o meu marido. Estou emocionada e muito agradecida, pois sem o apoio do governo não conseguiria realizar esse sonho”, contou a autônoma.

Segundo o secretário de Pequenos Negócios, Henry Nogueira, o Acre é um estado de economia crescente. “Os pequenos negócios mudam a vida das pessoas, por meio do incentivo ao empreendedorismo, que promove a inclusão no mercado de trabalho.”

Recomeço

Para o pastor evangélico e coordenador da Casa de Recuperação Reconstruindo Vidas para Reino de Deus, José Ribeiro Alves, a panificadora comunitária vai propiciar o recomeço para as pessoas em processo de reabilitação que se tratam no local.

“Essa é uma conquista gigantesca. A ideia que o governador Tião Viana teve de criar a Secretaria de Pequenos Negócios foi brilhante. Para algumas pessoas, essa pode ser apenas uma simples panificadora, mas para nós é uma porta que se abre”, destacou o líder religioso, que passou 17 anos cumprindo pena e hoje atua na reabilitação de ex-presidiários e pessoas com dependência química.

A panificadora comunitária reúne o investimento de R$ 200 mil, do governo do Estado. No local, 18 pessoas estão internadas, mas há rotatividade de público. Além dos equipamentos, a SEPN também vai ofertar capacitações aos beneficiários do empreendimento.