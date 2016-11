br-364-vai-ser-privatizada-e-duplicada-entre-mt-e-acre

Parece que dessa vez a BR 364 será duplicada em definitivo. Já está marcado para 2017 o processo licitatório de concessão da rodovia, que será repassada ao setor privado. No edital consta a necessidade de duplicação integral da BR, que liga o Mato Grosso ao Acre, passando por Rondônia.

A BR 364 é uma das principais artérias da região Norte do país.

A informação foi repassada pelo deputado federal Luiz Cláudio e confirmada pelo presidente Michel Temer.

Conhecida como “rodovia da morte”, devido ao alto número de acidentes, a BR 364 tem 4.325 quilômetros de extensão.

A BR-364 é uma rodovia diagonal do Brasil que se inicia em Limeira-SP, no km 153 da SP-330 adentrando pela SP-310 até o km 292, onde entra na SP-326 indo até a divisa com Minas Gerais, depois passa por Goiás, Mato Grosso, Rondônia e Acre, acabando em Rodrigues Alves, no extremo oeste deste último estado, sendo assim uma rodovia de fundamental importância para o escoamento da produção das regiões Norte e Centro-Oeste do país. Com informações rondoniaovivo.