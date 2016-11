Coluna Bom Dia

Escândalo

A TRIBUNA publica hoje um documento escandaloso, fruto da devassa feita na Prefeitura de Brasileia, na administração de Everaldo Gomes, do PMDB. A síntese feita pelo prefeito em exercício, sem levar em conta os desvios, os crimes em apuração pelo Ministério Público e Polícia Federal mostram um quadro de descontrole e de uso da política para interesses pessoais.

Quadrilha

É a demonstração cabal de que a Prefeitura de Brasileia estava dominada por uma verdadeira quadrilha que fazia pouco do dinheiro público, que desviava sem pudor e que tratava os cofres púbicos como instrumento de apadrinhamento e de politicagem, sem respeito às leis e aos princípios da moralidade.

Déficit

Sem contar os roubos e desvios, o déficit mensal da prefeitura chegava a R$ 200 mil mensais, com uma política de empreguismo que beneficiava os que se colocavam do lado do prefeito. Pelo menos 12 irregularidades no trato com o pessoal foram reveladas.

Irregularidades

Professores acumulavam cargo de merendeira. Escolas com vários professores registrados funcionavam com quatro ou cinco alunos, servidores com desvios de função, recebendo insalubridade de forma irregular, auxílios-doença pagos irregularmente, concurso público desnecessário, contratação de provisórios acima do limite de gastos da lei. Tudo isso acontecia às escâncaras em Brasileia.

Omissão

E a Câmara Municipal, dócil ao prefeito Everaldo, admitia tudo: fingia que não via. A dívida com o FGTS está atrasada há mais de um ano e os vereadores leais ao prefeito fazendo cara de paisagem.

Mudou

Por isso, a política lá mudou e a nova prefeita terá vida dura à frente para consertar o caos que aconteceu na administração passada.

BR-364

Acontece hoje, em Cruzeiro do Sul, a solenidade de assinatura da ordem de serviço para a execução das obras na BR-364, pelo ministro Maurício Quintella, dos Transportes. A festa será do senador Gladson Cameli, que ontem jantou com o presidente Temer.

Não vai

O governador Tião Viana não comparecerá à solenidade. O governo será representado por seu coordenador no Juruá, o ex-deputado Itamar de Sá.

Assinatura

Serão assinados ainda o ato que cria a superintendência do DNIT no Estado e a obra do anel viário de Brasileia e Epitaciolândia. Depois, a comitiva vai para Rondônia vistoriar a ponte do Madeira.

Aposta

O senador Gladson Cameli faz a aposta possível. Ele joga seu futuro político nessas obras. Se a estrada for recuperada com qualidade, a ponte sair por sua intermediação e o anel viário de Brasileia for creditado a ele, fica bem na fita. Se o Governo Federal não cumprir a palavra e contingenciar a obra, fica em uma situação difícil.

Aval

Gladson e Petecão estão dando aval à PEC 55, ex-241, que congela os investimentos. É outra aposta elevada. Se funcionar, saem por cima. Se o governo fracassar, ficam em situação pior que a do PT nacional.

Pagamento

O secretário da Fazenda, Tinel Macedo, confirmou que o Governo do Estado ainda não fechou os recursos para o pagamento do 13º. Ele lembra que são três folhas, a de novembro, dezembro e o 13º a serem pagas no mês. Isso valendo para o Executivo, a Assembleia e o Tribunal de Justiça, além do repasse ao MP e Tribunal de Contas. É uma bolada.

Repatriação

O governo conta com os recursos da repatriação, que estão em conta bloqueada pela ministra Rosa Weber. Se a liminar dela for mantida, as coisas melhoram. Se não …

Adiamento

O adiamento da decisão da juíza Admárcia Nascimento sobre a questão da eleição de Cruzeiro do Sul deixou os aliados do prefeito eleito Ilderlei Cordeiro preocupados. Eles contavam com uma decisão rápida e favorável a ele. O adiamento mostra que há muito a ser analisado. O resultado é imprevisível.

Bolsa Família

O Ministério Público Federal vai determinar às prefeituras do estado que façam um “pente fino” e uma visita de avaliação a cada uma das 3.218 famílias que receberam pagamentos considerados com suspeita de irregularidade no Estado. Vai cobrar relatório apontando responsabilidades.

Desvios

Ainda que é um percentual pequeno, menos de 3% do total dos benefícios no estado. Esses pagamentos podem gerar dor de cabeça para as prefeituras, que são quem fazem a seleção dos beneficiários.

Privatização

O senador Gladson deu uma noticia surpreendente ontem: o desejo do Governo Federal é de licitar a concessão da BR-364 prevendo sua duplicação. Em todo o seu trecho, de Limeira, em São Paulo, a Rodrigues Alves, no Acre. Isso significa melhorias, mas também encarecimento do frete para Rio Branco, uma vez que vários pedágios devem ser instalados em sua extensão.

MST

O govenador Tião Viana recebeu ontem representantes da direção do MST – Movimento dos Trabalhadores Sem Terra que vieram ao Acre conhecer as novas tecnologias e sistemas de produção implantados pelo governo do estado na área agrícola.

Capacitação

Para o representante do MST, Alexandre Conceição, além das ocupações, o MST visa a capacitação e a qualificação de seus assentados e posseiros que somam 450 mil famílias em oito milhões de hectares em todo o país. Ele gostou muito do que viu.

Alívio

Os prefeitos estão comemorando o repasse da repatriação que caiu na parcela do FPM do dia 10 e esperam um repiquete no dia 20,para garantirem o pagamento do 13º e escaparem de punições. O clima é de alívio em muitas prefeituras.

Hierarquia

É de cair o queixo a estrutura de comando das facções criminosas que está sendo revelada na denúncia do Ministério Público. PCC e Bonde dos 13 têm uma hierarquia de poder mais rígida que a da sociedade legal e uma estrutura rígida de controle.

Linha de comando

Eles têm desde o comando federal, equivalente a presidentes, como “governos” estaduais, descendo até células organizadas. Tudo sob controle.

Sem contestação

E essa estrutura de poder nem corre o risco de um dia ser ameaçada por um impeachment, já que o preço da desobediência é a morte.

REDD

O senador Jorge Viana (PT) participou da COP 22 e defendeu a ampliação do debate sobre o REDD+ como instrumento de financiamento para redução de emissão de gases de efeito estufa. Trata-se da sigla para “Redução de emissões decorrentes do desmatamento e da degradação de florestas”. Jorge quer que o Brasil revise sua posição no acordo e garanta mais incentivos de mercado e financeiros na redução de emissões dos gases do efeito estufa.

Pagamento

Ou seja, o senador quer que a redução do desmatamento no Brasil gere mais emissões de certificados e que eles possam ser negociados por um preço justo, com mecanismos que fortaleçam a participação dos estados e das populações atingidas pelo problema.

Redução

De acordo com Jorge Viana, a redução de quase 80% do desmatamento no país faz com que o Brasil tenha maior credibilidade nos debates sobre a questão climática. Mas, para ele, o desmatamento ainda está relacionado à atividade econômica e social porque, pois uma grande parcela da população, principalmente na Amazônia, não teria alternativa de sobrevivência e por isso a necessidade de se redebater o REDD.

Saúde do Homem

O governador Tião Viana é o patrono do programa Saúde do Homem no Brasil. Foi ele que em 2009, quando era senador da República, levou a proposta para o Ministério da Saúde, que implantou o programa no país.

Depoimento

Quem lembrou esse fato foi o médico urologista Mauro Trindade, coordenador do Saúde do Homem no Acre, um programa que tem por objetivo promover a melhoria das condições de saúde da população masculina adulta – entre 20 e 59 anos. Isso é lembrado agora no Novembro Azul, que estimula a procura por exames preventivos por parte do homem.

Prevenção

Para lembrar a importância da prevenção, é importante lembrar que de 2007 a 2016 foram detectados 711 casos de tumores urológicos de próstata em todo o estado. Só em 2016 foram realizadas 30 cirurgias. A faixa etária com maior incidência de casos é entre 60 e 80 anos de idade. Mas a agressividade da doença é ainda superior em pessoas mais jovens. Por isso, o exame e a visita ao médico são fundamentais.

Roubo

Primeiro a irmã Lene, depois ele próprio. O senador Sergio Petecão vive dias de insegurança no Acre e tem disparado sua metralhadora contra o governo do Estado: agora mais do que nunca. A vereadora Lene teve a residência assaltada e Petecão, a chácara.

Justificativa

Um grupo de 31 senadores não compareceu para votar o fim do foro privilegiado, entre eles Jorge Viana. O senador acreano se encontrava em viagem fora do Brasil. Eis a justificativa.

Fora

Com uma considerável legião de fãs no Acre, o deputado Jair Bolsonaro vai mudar de partido para concorrer à presidência da República em 2018. O PSC, dominado no Acre pela família Câmara, é carta fora do baralho bolsonarista.

Agenda

Com a viagem do prefeito Marcus Alexandre, o vice Marcio Batista vem cumprindo a agenda oficial como prefeito em exercício. Ontem, por exemplo, esteve na Cidade do Povo em concorrida agenda do governador Tião Viana. Ali, foi exaltado como importante parceiro do governo estadual.