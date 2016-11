Passagens aéreas estão 57% mais baratas; veja destinos

Uma pesquisa divulgada pela startup PassagensAéreas.com.br mostra que este é o momento certo para adquirir as suas passagens. Enquanto no primeiro semestre do ano as companhias aéreas estavam com preços mais elevados, atualmente, os mesmos trechos podem ser encontrados por valores até 57% mais baratos.

“Com grandes eventos acontecendo no Brasil, como as Olimpíadas no Rio, o país estava com tickets médios mais elevados até mesmo para viajar ao exterior”, revela Patrick Nogueira, CEO do PassagensAéreas.com.br. “No entanto, para manter o setor de viagens aquecido, muitas companhias já oferecem descontos e passagens com preços mais acessíveis, principalmente para épocas fora da alta temporada”, conclui Nogueira.

Londres, destino europeu muito buscado pelos brasileiros, estava com ticket médio de R$ 2.081 no primeiro semestre de 2016. Já no mês passado, a mesma passagem custava, em média, de R$ 888 a R$ 1.360. Destinos mais próximos, como a Argentina, também estão com preços mais acessíveis. Buenos Aires passou de um ticket médio de R$ 755 para R$ 470 neste segundo semestre.

As ofertas especiais são principalmente para quem planeja embarcar entre fevereiro e março do ano que vem, período de inverno na Europa. Porém, para quem pretende viajar para o hemisfério sul, como é o caso dos países sul-americanos, é possível aproveitar o verão nestes lugares.